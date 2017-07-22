Компания DeepCool объявила о выпуске сразу четырех компьютерных корпусов серии CK в формате Mid-Tower. Это модели CK500, CK500WH, CK560 и CK560WH. Их главное достоинство - баланс между создаваемым воздушным потоком и бесшумностью работы.
DeepCool CK560
Дизайн новых корпусов отличается строгостью. В нем преобладают прямые линии и простые формы. По мнению производителя, минималистичный дизайн с использованием сплошных передних панелей, как у моделей CK500 и CK500WH, является наиболее эффективным решением, когда во главу угла ставится эффективность охлаждения компонентов внутри корпуса.
Корпусы серии CK SERIES Mid-Tower пригодны для установки материнских плат вплоть до E-ATX. В них легко помещаются большие кулеры высотой до 175 мм и графические видеокарты длиной до 380 мм.
DeepCool CK500
На заднюю панель новых корпусов можно установить до двух 2,5-дюймовых накопителей с помощью эффективного нажимного крепления. Внизу расположена корзина для двух 3,5-дюймовых жестких дисков.
Старшие модели CK560 и CK560WH имеют уникальную металлическую переднюю панель с вентиляционными отверстиями в виде перекрестия. Такая форма позволяет добиться поступления наибольшего объема воздуха. Корпус CK500 предусматривает два предустановленных 140-мм вентилятора, создающих мощный воздушный поток.
DeepCool CK560
Корпус DeepCool CK560 снабжен в общей сложности четырьмя предустановленными вентиляторами. Специально для геймеров три из четырех вентиляторов оснащены подсветкой ARGB. Этот корпус предназначен, в первую очередь, для энтузиастов компьютерного железа.
В корпусах серии CK можно установить до шести 120-мм или до пяти 140-мм вентиляторов; на передней панели можно разместить радиаторы AIO размером 280 или 360 мм, на верхней панели - 2400- или 280-мм радиаторы. Есть регулируемый кронштейн, который помогает избежать провисания и подходит для установки видеокарт разного размера.
DeepCool CK560
На обеих боковых панелях имеются невыпадающие винты с накатанной головкой с механизмом скольжения и блокировки, что облегчает доступ к фильтру через легкосъемную переднюю панель.
Панель ввода/вывода включает в себя 2 порта USB 3.0 Type-A, 1 порт USB 3.1 Type-C и 1 комбинированный аудиоразъем для микрофона.
DeepCool CK500
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