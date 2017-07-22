РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

11 января 2022, 23:26




Компания NVIDIA расширила список своих флагманских моделей видеокарт высокого класса и добавила в него новую графическую карту RTX 3080, оснащенную 12 Гбайтами буферной видеопамяти. В основе новой видеокарты использован графический процессор GA102-200.

Этот GPU (предыдущая версия) уже использовался для ранее выпущенной версии RTX 3080, имевшей 10 Гбайт буферной памяти.

NVIDIA анонсировала новую флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти


Предыдущая модель была выпущена более года назад (в сентябре 2020 года). Принимая во внимание большой срок, прошедший с того времени, эксперты рассчитывали увидеть значительное улучшение характеристик, которые можно разглядеть в обновленной конфигурации.

Как оказалось, в новой версии NVIDIA RTX 3080 добавлено всего 2 Гбайта буферной памяти (у исходной модели было установлено 10 Гбайт). Прирост кажется не настолько существенный, однако главный резерв для роста производительности заложен в переходе на полную (384 бит) ширину шины памяти (ранее она составляла 320 бит). В результате, максимальная пропускная способность шины выросла до 912 Гбайт/с взамен прежних 760 Гбайт/с. Производительность выросла на 20%.

NVIDIA анонсировала новую флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти


Графический процессор новой видеокарты RTX 3080 12 Гбайт несет 8960 ядер CUDA. По сравнению с предыдущей версией (7804 ядер CUDA) прирост относительно невелик. Однако за счет перехода на более энергоемкую память удалось поднять тепловую мощность (TDP) новой видеокарты на 30 Вт, достигнув уровня 350 Вт.

К сожалению, рекомендованная стоимость новой видеокарты пока неизвестна. Зато известно, что она уже поступила на склады розничных продавцов.

NVIDIA анонсировала новую флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти


По предварительным данным, цена новой модели составит около 1700 евро; это примерно на 20% выше стоимости предыдущей модели RTX 3080 10 Гбайт. Наиболее доступный вариант видеокарты, скорее всего, будет предлагать компания EVGA, которая выведет ее на рынок с ценником 1249 долларов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 продают легально во Вьетнаме
  • Характеристики игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 получены из 3DMark TimeSpy
  • Анонс серверной видеокарты Innosilicon Fenghua N1: PCIe 4.0, HDMI 2.1, GDDR6X и DirectX
  • Colorful выпустила кастомизированную серию видеокарт RTX 3070 с двусторонним охлаждением
  • AMD анонсировала графические карты AMD Radeon PRO V620 на базе AMD RDNA 2

    • следующая новость
    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    предыдущая новость
    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 января, 2022

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

    Toshiba продемонстрировала запись на жесткий диск с помощью технологии MAS-MAMR

    ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

    ССЫЛКИ