Компания NVIDIA расширила список своих флагманских моделей видеокарт высокого класса и добавила в него новую графическую карту RTX 3080, оснащенную 12 Гбайтами буферной видеопамяти. В основе новой видеокарты использован графический процессор GA102-200.
Этот GPU (предыдущая версия) уже использовался для ранее выпущенной версии RTX 3080, имевшей 10 Гбайт буферной памяти.
Предыдущая модель была выпущена более года назад (в сентябре 2020 года). Принимая во внимание большой срок, прошедший с того времени, эксперты рассчитывали увидеть значительное улучшение характеристик, которые можно разглядеть в обновленной конфигурации.
Как оказалось, в новой версии NVIDIA RTX 3080 добавлено всего 2 Гбайта буферной памяти (у исходной модели было установлено 10 Гбайт). Прирост кажется не настолько существенный, однако главный резерв для роста производительности заложен в переходе на полную (384 бит) ширину шины памяти (ранее она составляла 320 бит). В результате, максимальная пропускная способность шины выросла до 912 Гбайт/с взамен прежних 760 Гбайт/с. Производительность выросла на 20%.
Графический процессор новой видеокарты RTX 3080 12 Гбайт несет 8960 ядер CUDA. По сравнению с предыдущей версией (7804 ядер CUDA) прирост относительно невелик. Однако за счет перехода на более энергоемкую память удалось поднять тепловую мощность (TDP) новой видеокарты на 30 Вт, достигнув уровня 350 Вт.
К сожалению, рекомендованная стоимость новой видеокарты пока неизвестна. Зато известно, что она уже поступила на склады розничных продавцов.
По предварительным данным, цена новой модели составит около 1700 евро; это примерно на 20% выше стоимости предыдущей модели RTX 3080 10 Гбайт. Наиболее доступный вариант видеокарты, скорее всего, будет предлагать компания EVGA, которая выведет ее на рынок с ценником 1249 долларов.
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