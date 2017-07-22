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Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

12 января 2022, 12:59




Компания OPPO выпустила самый дешевый смартфон в своей самой бюджетной серии A - модель OPPO A16K. Очевидно, что он поддерживает только сети 4G и имеет минимальный по своим возможностям набор оптики.

OPPO A16K имеет 6,52-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600х720 пикселей). Традиционный каплевидный вырез скрывает за собой селфи-камеру с разрешением 5 Мп и диафрагмой f/2.4. Яркость экрана составляет до 480 нит, цветовой охват соответствует уровню 71% по шкале NTSC. Соотношение площади экрана к корпусу - 89,27%. Поверхность экрана защищена покрытием Corning Gorilla Glass 3.

Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A


Смартфон оснащен чипсетом MediaTek Helio G35 с графическим процессором IMG PowerVR GE8320. Его дополняют 3 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x и 32 Гбайт основной памяти eMMC 5.1, которая может быть расширена на 256 Гбайт с помощью карты памяти microSD. Операционная система - Android 11 с ColorOS 11.1 поверх нее.

С тыльной стороны находится блок камер, состоящий из 13-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/2.2. Характеристики второго сенсора не уточняются, но, скорее всего, это датчик глубины на 2 Мп, как было у предшественника OPPO A16, выпущенного в сентябре 2021 года.

Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A


Телефон имеет тонкий корпус толщиной 7,85 мм, аккумулятор емкостью 4230 мАч и порт micro USB. Коммуникационная поддержка выглядит следующим образом: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth, GPS/ГЛОНАСС, микро-USB. Есть FM-радио.

Цена OPPO A16K - около 10 500 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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