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FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

12 января 2022, 14:38




Компания FSP Group выпустила флагманский блок питания FSP2400-20FM третьего поколения для систем основного и резервного питания высокой мощности. Новое изделие отвечает требованиям отраслевого стандарта Common Redundant Power Supply (CRPS), который был разработан Intel и нацелен на использование для питания гиперконвергентных вычислительных систем, СХД и сетевого оборудования.

В отличие от предыдущих моделей, которые ограничивались мощностью 550 Вт, новый FSP2400-20FM обеспечивает мощность 2400 Вт. Удивительно, но размер корпуса блока питания при этом остался прежним. Он отличается компактностью, что позволяет экономить при перероборудовании систем, где обычно установка новых и физически более мощных блоков питания всегда влечет высокие материальные затраты.

FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт


Среди интеллектуальных функций FSP2400-20FM отмечается поддержка протокола Power Management Bus (PMBus). Этот протокол активно применяется для регулирования питания и управления компонентами в системах. Используя его, блок питания способен беспрепятственно и эффективно обмениваться данными с различными компьютерными системами других производителей.

С помощью PMBus также работает система автоматической регулировки мощности в зависимости от потребности. Имеется также поддержка функции Smart On, которая позволяет включать или отключать основной модуль питания для максимальной эффективности системы.

Интерес к выпуску FSP2400-20FM повышенной мощности диктуется прежде всего широким проникновение мощных компьютеров, которое будет нарастать в ближайшие несколько лет, считают эксперты. Их появление продиктовано широким внедрением систем глубокого обучения, ИИ, периферийных вычислений и майнинга. В этих областях необходимо применять мощные видеокарты, для которых требуются источники питания большой емкости.



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