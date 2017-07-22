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В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

12 января 2022, 16:16




Cтарший вице-президент Xiaomi Цзэн Сюэчжун заявил через свой аккаунт в социальной сети Weibo, что при разработке смартфонов серии Xiaomi 12 была внедрена передовая технология CyberFocus, которая ранее применялась для ИИ-системы роботособаки CyberDog. Благодаря новой технологии камера смартфонов серии Xiaomi 12 значительно увеличила скорость автофокусировки и была названа лучшей в своем классе.

Как заявил Цзэн Сюэчжун, Xiaomi предварительно провела опрос среди своей пользовательской аудитории. Выяснилось, что наиболее часто пользователи смартфонов Xiaomi высказывали жалобы на работу камеры. С их точки зрения добиться фокусировки всегда было очень утомительно. Для приемлемого результата требовалось множество попыток.

В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки


Добиться существенного роста скорости автофокусировки за счет имеющихся технологий было бы непросто. Поэтому в Xiaomi решили перенести «технологию отслеживания владельцев» CyberFocus (созданную для роботособак CyberDog) и внедрить ее во флагманские камеры Xiaomi 12.

Усовершенствованная технология CyberFocus нового поколения использует собственные алгоритмы автофокусировки. Она позволяет точно определять очертания объекта, запомнить их и восстановить после его повторного появления в кадре. Фокусировка может производиться по человеку, животному или пейзажу.

В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки


При обычной автофокусировке алгоритм пытается выявить очертания объекта (например, кошки) по характерным частям тела (например, по ушам). Из-за ограниченных ресурсов систем искусственного интеллекта сделать это быстро не удается. Технология CyberFocus, реализованная в Xiaomi 12, позволяет решить проблему, учитывая в алгоритме все контуры объекта, а не его отдельную часть.

Теперь, даже если кошка вышла из кадра, а затем вернулась, можно автоматически восстановить автофокус на животном, поскольку его данные были сохранены.

В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки


Инженеры Xiaomi протестировали работу нового алгоритма во множестве различных ситуаций. Например, когда человек яростно качает головой. Даже при таких необычных сценариях новый алгоритм позволяет быстро добиться автофокусировки.



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