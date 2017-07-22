На популярном сетевом ресурсе Igor'sLAB появились чертежи нового механизма крепления процессоров АМ5. Владелец ресурса Игорь Валлоссек не сообщил источник утечки, но при этом еще раз подтвердил слухи о переходе процессоров AMD Ryzen с сокета PGA на LGA.
В настоящее время уже набралось достаточно много информации о сокете AMD LGA. Первые утечки пришли от самих производителей более полугода назад. Последняя новость появилась на прошлой неделе, когда AMD официально объявила о планах по выпуску сокета AM5 LGA1718 вместе с процессорами Raphael во второй половине 2022 года.
Интерес к переходу со схемы PGA на LGA объясняется прежде всего тем, что наконец для пользователей перестают быть проблемой хрупкие «ножки» процессоров AMD. Новый сокет предлагает иное крепление, где уже нет этого уязвимого элемента конструкции процессоров.
Изображения механизма крепления новых процессоров АМ5 очень похожи на эскизы сокета SP5 для EPYC Zen 4 «Genoa» - ранее они были опубликованы публично, что стало «сюрпризом» после взлома внутреннего сайта GIGABYTE в прошлом году.
После изучения иллюстраций понятно, что механизм крепления теперь во многом похож на решение Intel. Важным элементом в нем является большой рычаг, с помощью которого процессор прижимается рамкой к гнезду. Это обеспечивает равномерное распределение давления и дает пользователю возможность не волноваться при установке CPU.
Сокет AMD AM5. Источник: Igor'sLAB
Игорь Валлоссек отмечает разницу по сравнению с сокетом LGA1700. Опорная панель сокета теперь крепится к нему четырьмя дополнительными винтами, что обеспечивает автоматическое выравнивание процессорного кулера с сокетом уже при его установке.
Ранее AMD подтвердила, что сокет AM5 будет совместим с решениями для охлаждения АМ4. Этого удалось достичь за счет внедрения ряда инноваций. Одна из них - интегрированный радиатор уникальной формы, который будет использоваться для процессоров Ryzen 7000 «Raphael».
AMD также смогла разместить конденсаторы впереди сокета, освободив тем самым пространство сзади. Благодаря инновациям, AMD смогла уложиться в прежний размер корпуса процессора, что был и у AM4.
Сокет AMD AM5. Источник: AMD
AMD уже подтвердила, что сокет AMD AM5 должен появиться вместе с процессорами Raphael во второй половине 2022 года. Первая материнская плата с новым сокетом станет доступна в серии AMD 600.
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