РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

12 января 2022, 20:13




Игровой сервис Steam опубликовал данные по оборудованию, которым пользуются геймеры этой популярной онлайн-платформы. В отчет попали данные, собранные в декабре 2021 года.

Согласно отчету, за последний год наметилось существенное снижение количества игровых компьютеров, оснащенных четырехъядерными процессорами. Еще совсем недавно эти устройства назывались основными для геймеров, и они долго держались первыми в рейтинге среди игровых ПК.

Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)


Как отмечают исследователи, сейчас наблюдается очевидный рост числа систем, где установлен шестиядерный процессор. Среди пользователей OSX заметен в первую очередь рост числа систем с 8- и 10-ядерными процессорами. Steam связывает это с выпуском процессоров Apple M1.

В сегменте Linux-пользователей выросла доля систем, где установлены двух- и четырехъядерные процессоры. Эксперты связывают это явление с тем, что многие пользователи перепрофилируют свои прежние Windows-компьютеры под геймерские.

Основную долю на рынке в целом занимают сейчас шестиядерные и более мощные процессоры. На их долю приходится более 50% геймеров, принявших участие в опросе Steam.

Доля процессоров Intel среди опрошенных пользователей Steam составляет 69,27%. Для пользователей Linux за процессорами Intel также сохраняется лидерство (более 60%). На долю пользователей Apple OSX приходится 27,97% геймеров.

Более 47% опрошенных пользователей Steam имеют не менее 16 Гбайт оперативной памяти.

Самым популярной графической картой среди геймеров Steam является GeForce GTX 1060; ее доля составляет 7,92%. На графику NVIDIA приходится 76,83%. Доля тех, кто пользуется графикой AMD, составляет сейчас 14,45%. Доля любителей графики Intel - 8,51%. Графической поддержкой Apple пользуется только 0,77% от числа всех опрошенных.

Среди гарнитур виртуальной реальности продолжает расти доля гарнитуры Oculus Quest 2 (39,62%). Но в целом гарнитуры VR по-прежнему не настолько популярны среди пользователей Steam; на их долю приходится только 1,93% пользователей, принявших участие в опросе Steam.

Растет популярность мониторов с разрешением 1440p. В то же время основная доля (67,12%) геймеров Steam пользуется мониторами с разрешением 1080p.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung раскрыла детали проекта C-Lab для сотрудников на удаленке
  • Apple готова доставлять Mac, iPhone, iPad и Apple Watch бесплатно в течение 2 часов
  • Bloomberg: Apple ведет странную политику «импортозамещения»
  • TSMC потребовала предоплаты за доступ Intel к производственным заказам на чипы 3 нм
  • Главные анонсы Synology 2022 and Beyond: DSM 7.1, Surveillance Station 9.0, SRM 1.3

    • предыдущая новость
    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном
    Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память Обзор vivo Y53s и vivo Y21
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 января, 2022

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    TWS-наушники Jabra Elite 4 Active создают комфорт при занятиях фитнесом

    Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме

    Apple Watch Series 8 все-таки не получат датчик температуры тела

    Компания D-Link представила абонентский терминал GPON ONT DPN-101G

    Toshiba продемонстрировала запись на жесткий диск с помощью технологии MAS-MAMR

    ASML рассказала об ущербе от пожара для производства EUV-оборудования

    ССЫЛКИ