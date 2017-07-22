Игровой сервис Steam опубликовал данные по оборудованию, которым пользуются геймеры этой популярной онлайн-платформы. В отчет попали данные, собранные в декабре 2021 года.
Согласно отчету, за последний год наметилось существенное снижение количества игровых компьютеров, оснащенных четырехъядерными процессорами. Еще совсем недавно эти устройства назывались основными для геймеров, и они долго держались первыми в рейтинге среди игровых ПК.
Как отмечают исследователи, сейчас наблюдается очевидный рост числа систем, где установлен шестиядерный процессор. Среди пользователей OSX заметен в первую очередь рост числа систем с 8- и 10-ядерными процессорами. Steam связывает это с выпуском процессоров Apple M1.
В сегменте Linux-пользователей выросла доля систем, где установлены двух- и четырехъядерные процессоры. Эксперты связывают это явление с тем, что многие пользователи перепрофилируют свои прежние Windows-компьютеры под геймерские.
Основную долю на рынке в целом занимают сейчас шестиядерные и более мощные процессоры. На их долю приходится более 50% геймеров, принявших участие в опросе Steam.
Доля процессоров Intel среди опрошенных пользователей Steam составляет 69,27%. Для пользователей Linux за процессорами Intel также сохраняется лидерство (более 60%). На долю пользователей Apple OSX приходится 27,97% геймеров.
Более 47% опрошенных пользователей Steam имеют не менее 16 Гбайт оперативной памяти.
Самым популярной графической картой среди геймеров Steam является GeForce GTX 1060; ее доля составляет 7,92%. На графику NVIDIA приходится 76,83%. Доля тех, кто пользуется графикой AMD, составляет сейчас 14,45%. Доля любителей графики Intel - 8,51%. Графической поддержкой Apple пользуется только 0,77% от числа всех опрошенных.
Среди гарнитур виртуальной реальности продолжает расти доля гарнитуры Oculus Quest 2 (39,62%). Но в целом гарнитуры VR по-прежнему не настолько популярны среди пользователей Steam; на их долю приходится только 1,93% пользователей, принявших участие в опросе Steam.
Растет популярность мониторов с разрешением 1440p. В то же время основная доля (67,12%) геймеров Steam пользуется мониторами с разрешением 1080p.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".