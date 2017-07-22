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Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза

12 января 2022, 22:28




В Китае был установлен мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза. Его запуск на экспериментальной установке, называемой токамак, состоялся в городе Хэфэй.

В рекордном эксперименте реактор достиг непрерывной работы с высокотемпературной плазмой в течение 1056 секунд (более 17 минут), при этом температура удерживалась на рекордно высоком уровне 216 млн градусов по Фаренгейту (около 120 млн градусов по Цельсию) - это примерно в пять раз больше температуры Солнца. Предыдущий рекорд был установлен французским токамаком Tore Supra в 2003 году; тогда удалось удержать плазму в магнитной петле при устойчивой температуре в течение 390 секунд (6,5 минут).

Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза


Китайский экспериментальный усовершенствованный сверхпроводящий токамак (EAST) построен и находится в эксплуатации с 2006 года. В экспериментах был использован химический изотоп, дейтерий. Ядерный синтез дейтерия и более тяжелого изотопа водорода, трития, при высокой температуре позволяет добиться выделения огромного количества энергия. Поэтому это топливо называют еще и «чистой энергией».

Токамак представляет собой устройство, способное генерировать сильное магнитное поле. Под ее действием ядерный материал нагревается до очень высокой температуры и превращается в плазму. В состоянии плазмы атомы теряют электроны, которые превращаются в свободно движущиеся заряженные частицы. Они удерживаются от разлета сильным магнитным полем.

Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза


На данный момент китайский реактор EAST используется для тестирования технологии создания еще более крупного токамака, который строится сейчас во Франции. Он сооружается при участии 35 стран. Международный термоядерный экспериментальный реактор (International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) станет крупнейшим ядерным реактором в мире.

По данным Live Science, в проекте участвуют США, Великобритания, Китай, Индия и все государства Европейского Союза. Планируется, что он начнет работу в 2025 году. Согласно расчетам, он позволит создать самое мощное в мире магнитное поле, которое будет в 280 000 раз сильнее магнитного поля Земли.



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