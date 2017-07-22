После появившихся слухов о якобы имеющем место перегреве нового чипсета Samsung Exynos 2200, анонс которого был намечен на 11 января, Samsung официально объявила о переносе его запуска. Презентация чипсета пройдет одновременно с анонсом флагманских смартфонов Galaxy S22.
В Samsung также заверили, что у нового чипсета нет проблем с производством и производительностью, а его графический процессор решит проблемы, обнаруженные в Exynos 2100.
Как видно из заявления Samsung, в компании предпочли не раскрывать причины этой задержки. Однако известный информатор под ником Ice Universe считает, что виновником этого стал слишком горячий графический процессор платформы.
По его словам, графика Samsung Exynos 2200 должна хорошо себя чувствовать на тактовой частоте 1,9 ГГц, но на деле она перегревается даже на 1,49 ГГц, а стабильная работа графического процессора становится возможной только на 1,29 ГГц.
Иными словами, выпуск Samsung Exynos 2200 мог быть отложен из-за попыток инженеров компании улучшить систему охлаждения SoC. Если же это не удастся, компании придется искусственно ограничивать производительность своей флагманской платформы.
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