РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Samsung отложила выпуск флагманского чипсета Exynos 2200

13 января 2022, 10:30




После появившихся слухов о якобы имеющем место перегреве нового чипсета Samsung Exynos 2200, анонс которого был намечен на 11 января, Samsung официально объявила о переносе его запуска. Презентация чипсета пройдет одновременно с анонсом флагманских смартфонов Galaxy S22.

Samsung отложила выпуск Galaxy S22 из-за неназванных проблем с Exynos 2200


В Samsung также заверили, что у нового чипсета нет проблем с производством и производительностью, а его графический процессор решит проблемы, обнаруженные в Exynos 2100.

Как видно из заявления Samsung, в компании предпочли не раскрывать причины этой задержки. Однако известный информатор под ником Ice Universe считает, что виновником этого стал слишком горячий графический процессор платформы.

По его словам, графика Samsung Exynos 2200 должна хорошо себя чувствовать на тактовой частоте 1,9 ГГц, но на деле она перегревается даже на 1,49 ГГц, а стабильная работа графического процессора становится возможной только на 1,29 ГГц.

Иными словами, выпуск Samsung Exynos 2200 мог быть отложен из-за попыток инженеров компании улучшить систему охлаждения SoC. Если же это не удастся, компании придется искусственно ограничивать производительность своей флагманской платформы.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

Читайте также:

  • Анонс Samsung Galaxy S21 FE 5G: «фанская» модель на флагманском чипсете Snapdragon 888
  • Samsung Galaxy S22: характеристики, анонс в феврале 2022 года
  • Samsung выпустила элитные джинсы Z Flip Pocket Denim со смартфоном Galaxy Z Flip 3 впридачу
  • В России запретили продажу больше 60 смартфонов Samsung из-за сервиса Samsung Pay
  • Народный флагман Samsung Galaxy S21 FE выйдет 11 января

    • следующая новость
    PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX

    предыдущая новость
    Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 января, 2022

    Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000

    Scythe выпустила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B

    NVIDIA подготовилась к высокому спросу на видеокарты GeForce RTX 3050

    PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX

    Samsung отложила выпуск флагманского чипсета Exynos 2200

    12 января, 2022

    Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    ССЫЛКИ