Компания PowerColor представила новую видеокарту Radeon RX 6500XT ITX в форм-факторе Mini-ITX с одним вентилятором. Карта получила длину 165 мм и использует 90-мм компактный вентилятор. Имеются также два интерфейсных разъема.
Несмотря на кажущуюся компактность, вентилятор новой карты больше, чем у другой модели PowerColor под названием RX 6500XT Fighter. Но у последней установлено сразу два 80-мм вентилятора.
Для питания новой карты PowerColor официально доступен 8-контактный разъем. Однако на опубликованных фотографиях в действительности показан 6-контактный разъем, являющийся эталонным в спецификации AMD. Это позволяет предположить, что в опубликованные PowerColor характеристики, скорее всего, закралась ошибка. Как бы там ни было, предложенная конфигурация позволяет выдавать мощность до 150 Вт. Поскольку объявленная мощность самой видеокарты составляет 107 Вт, то особых проблем из-за возможной ошибки нет.
PowerColor по-прежнему указывает на то, что рабочие тактовые частоты данной видеокарты еще «подлежат уточнению». Это может говорить о том, что уже при заводской настройке новинка может быть разогнана до повышенной частоты. Хотя эксперты высказывают мнение, что такая заводская настройка маловероятна.
Видеокарта Radeon RX 6500XT основана на графическом процессоре Navi 24, несущем 1024 потоковых процессоров. Она поставляется с 4 Гбайт буферной памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с при подключении через 64-битную шину данных. Из-за ограниченной пропускной способности памяти и короткого интерфейса PCIe Gen4 x4 ожидается, что эта карта подойдет только для казуальных/киберспортивных игр, отвечающих начальному или среднему уровню.
Официальная рекомендованная AMD розничная цена видеокарт RX 6500XT составляет 199 долларов, но PowerColor еще не подтвердила, по какой собственной цене она собирается продавать эту карту.
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