РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

NVIDIA подготовилась к высокому спросу на видеокарты GeForce RTX 3050

13 января 2022, 17:45




В китайских изданиях ходят активные слухи, что NVIDIA заготовила на своих складах большой запас видеокарт RTX 3050, продажи которых должны начаться в скором будущем. После анонса карты попадут сначала партнерам, а затем в розничную сеть.

Источником утечки стало издание Board Channels, затем слух был перепечатан в других новостных изданиях. По неофициальным оценкам, NVIDIA сделала настолько крупные запасы видеокарт RTX 3050, что по количеству они превосходят объемы первых поставок RTX 3060/3060Ti.

NVIDIA ожидает повышенный спрос на видеокарты GeForce RTX 3050


По предварительным данным, анонс новой видеокарты RTX 3050 состоится 27 января. Дата запуска выбрана специально за несколько дней до начала китайского Нового года (1 февраля). После него в Китае ожидается одна-две недели праздников (Праздник Весны), поэтому фактический старт продаж запланирован только на середину февраля.

NVIDIA ожидает повышенный спрос на видеокарты GeForce RTX 3050


Видеокарта RTX 3050 примечательна тем, что у нее хотя и урезан графический потенциал, но это сделано очень аккуратно. Это видно по графическому процессору GA106, где доступны для работы только 2560 ядер CUDA. Почти треть (1/3) ядер отключена, но при этом другие рабочие характеристики вызывают уважение.

Речь идет о 128-битной шине и 8 Гбайт буферной памяти GDDR6. Благодаря им видеокарты NVIDIA RTX серии XX50 приобретают особую привлекательность. Она выше, чем у Radeon RX 6500XT. Последние хотя и дешевле на 50 долларов, но имеют в своем запасе только 4 Гбайт буферной памяти и 64-битную шину данных. Такое сужение должно очень существенно сказаться на производительности.

Оптовая стоимость GeForce RTX 3050 составляют 249 долларов. По слухам, в рознице они будут продаваться дороже 300 евро.

NVIDIA ожидает повышенный спрос на видеокарты GeForce RTX 3050




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX
  • NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти
  • Украденные в Калифорнии видеокарты EVGA RTX 30 легально продают во Вьетнаме
  • Характеристики игровых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2050, GeForce MX570 и MX550 получены из 3DMark TimeSpy
  • Анонс серверной видеокарты Innosilicon Fenghua N1: PCIe 4.0, HDMI 2.1, GDDR6X и DirectX

    • следующая новость
    Scythe выпустила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B

    предыдущая новость
    PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка Лучшие гарнитуры виртуальной реальности: текущий анализ рынка Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка
    Лучшие игровые ноутбуки Лучшие гарнитуры виртуальной реальности Лучшая видеокарта для игр Лучший процессор для игр Лучшая оперативная память
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    13 января, 2022

    Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000

    Scythe выпустила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B

    NVIDIA подготовилась к высокому спросу на видеокарты GeForce RTX 3050

    PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX

    Samsung отложила выпуск флагманского чипсета Exynos 2200

    12 января, 2022

    Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза

    Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)

    Появились четкие рендеры нового сокета AMD AM5 для Ryzen 7000 «Raphael»

    В камерах Xiaomi 12 используют ИИ-алгоритмы Cyber Focus для автофокусировки

    FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт

    Анонс OPPO A16K: самый дешевый 6,52-дюймовый смартфон в самой бюджетной линейке A

    ФБР предупреждает: русские хакеры придумали новый способ мошенничества

    11 января, 2022

    NVIDIA анонсировала флагманскую видеокарту RTX 3080 с 12 Гбайтами буферной памяти

    DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower

    Анонс OnePlus 10 Pro: уникальный дисплей, мощные камеры и Snapdragon 8 Gen 1

    Гарнитура Apple AR/VR не уступает по мощности полноценным ноутбукам

    Huawei готовится выпустить новый чипсет HiSilicon в 2022 году

    JVC выпуcтила первые в мире TWS-наушники HA-FW1000T с деревянными диффузорами

    Анонс HONOR Magic V: первый складной смартфон HONOR

    10 января, 2022

    Анонс игрового монитора AGON PRO AG274QGM с подсветкой mini LED

    ССЫЛКИ