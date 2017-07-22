В китайских изданиях ходят активные слухи, что NVIDIA заготовила на своих складах большой запас видеокарт RTX 3050, продажи которых должны начаться в скором будущем. После анонса карты попадут сначала партнерам, а затем в розничную сеть.
Источником утечки стало издание Board Channels, затем слух был перепечатан в других новостных изданиях. По неофициальным оценкам, NVIDIA сделала настолько крупные запасы видеокарт RTX 3050, что по количеству они превосходят объемы первых поставок RTX 3060/3060Ti.
По предварительным данным, анонс новой видеокарты RTX 3050 состоится 27 января. Дата запуска выбрана специально за несколько дней до начала китайского Нового года (1 февраля). После него в Китае ожидается одна-две недели праздников (Праздник Весны), поэтому фактический старт продаж запланирован только на середину февраля.
Видеокарта RTX 3050 примечательна тем, что у нее хотя и урезан графический потенциал, но это сделано очень аккуратно. Это видно по графическому процессору GA106, где доступны для работы только 2560 ядер CUDA. Почти треть (1/3) ядер отключена, но при этом другие рабочие характеристики вызывают уважение.
Речь идет о 128-битной шине и 8 Гбайт буферной памяти GDDR6. Благодаря им видеокарты NVIDIA RTX серии XX50 приобретают особую привлекательность. Она выше, чем у Radeon RX 6500XT. Последние хотя и дешевле на 50 долларов, но имеют в своем запасе только 4 Гбайт буферной памяти и 64-битную шину данных. Такое сужение должно очень существенно сказаться на производительности.
Оптовая стоимость GeForce RTX 3050 составляют 249 долларов. По слухам, в рознице они будут продаваться дороже 300 евро.
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