Японская компания Scythe представила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B с наддувом сверху.
Новая модель, по сути, представляет собой немного обновленный кулер Big Shuriken 3 выпуска 2019 года. У него сохранилась в прежнем виде конструкция радиатора, компоновка. Отличие новой модели Rev B состоит в установке вентилятора обновленной конструкции.
Для модели Rev B использован вентилятор Kaze Flex II Slim 120. Диаметр вращающейся части - 120 мм, толщина 15 мм. Использован металлический кожух, имеющий специальный профиль; он был несколько переработан по сравнению с оригиналом. Этот вентилятор рассчитан на работу с процессором, установленным в сокет Intel Socket LGA1700.
Вентилятор Kaze Flex II Slim управляется через 4-контактный PWM-разъем. При вращении от 300 до 1800 об/мин он создает воздушный поток объемом от 0,22 до 1,36 м3/мин. Максимальное статическое давление может доходить до уровня 1360 мм водяного столба. Максимальный уровень шума не превышает 27,8 дБА.
Для отвода тепла используется высокоэффективный термоинтерфейс Thermal Elixir 2 TIM, отличающийся высокой теплопроводностью и небольшим тепловым сопротивлением. Термопаста Thermal Elixir 2 TIM имеет проводимость 3,5 Вт/мК и представляет собой компаунд на основе алюминия и цинка. Для его эффективной работы не требуется специальное выжигание.