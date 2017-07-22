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Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000

13 января 2022, 20:49




Компания Lenovo объявила о выпуске обновленной линейки бизнес-ноутбуков ThinkPad. Они отличаются прогрессивным дизайном, инновационными материалами и мощными процессорами.

Производитель отмечает премиальный характер новых продуктов: тщательно подобранные цвета корпуса, изысканный выбор материала исполнения (переработанный алюминий и веганская кожа), широкое применение экологически чистых материалов. При изготовлении упаковки использованы бамбук и сахарный тростник, аккумулятор на 90% состоит из переработанного пластика.

Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000


Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad Z13 и Z16 стали первыми моделями на процессорах AMD Ryzen PRO серии 6000. Кроме этого в них впервые интегрирован процессор безопасности Microsoft Pluton, который способен обеспечить защиту пользовательских учетных данных и приложений в Windows 11.

Lenovo ThinkPad Z13 оснащен 13,3-дюймовым, а Z16 - 16-дюймовым OLED-дисплеем. Оба дисплея имеют соотношение сторон 16:10, а полезная площадь экрана составляет 91,6% и 92,3%, соответственно. Дисплейная матрица относится к типу IPS и имеет разрешение WUXGA. Экран отличается низким энергопотреблением, его яркость доходит до 400 нит

Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000


Lenovo ThinkPad Z13 использует процессор AMD Ryzen PRO U-серии, дополнительно к которому предлагается AMD Ryzen PRO 6860Z. В ноутбуке ThinkPad Z16 задействован процессор AMD Ryzen PRO серии H.

Обе модели ThinkPad поставляются с Windows 11 из коробки и поддерживают Dolby Vision и Dolby Atmos с Dolby Voice.

Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000


Ноутбук ThinkPad Z13 на базе процессора AMD Ryzen 7 PRO 6860Z демонстрирует отличную производительность и бесперебойную работу аудио и видео. Он имеет максимальную скорость отклика и высокую автономность даже при активном использовании Microsoft Teams и Zoom.

Lenovo ThinkPad Z16 может поставляться как с интегрированной графикой AMD Radeon, так и с дискретной видеокартой AMD Radeon RX 6500M. Последняя имеет богатый набор интеллектуальных технологий AMD, которые помогают повышать производительность при создании контента или запуске игр. Благодаря функции AMD SmartShift Max можно мгновенно увеличивать производительность центрального и графического процессоров, а Smart Shift Eco позволяет добиваться оптимизации работы батареи.

Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000


Для видеоконференц-связи установлена веб-камера FHD с увеличенным сенсором 1,4 мкм и двумя микрофонами. Тачпад имеет увеличенные размеры (120 мм) и декорирован глянцевым покрытием.

Не забыта и фирменная особенность серии ThinkPad - встроенный в клавиатуру манипулятор в виде красной кнопки-джойстика TrackPoint. Теперь он обрел новую функцию: быстрый доступ к общим настройкам камеры и микрофона.

Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000


Информация о ценах будет сообщена дополнительно.



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