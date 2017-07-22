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Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп

14 января 2022, 11:28




Немецкая компания Leica представила новую модель классической дальномерной камеры Leica M11 c широким набором новых технологий для высокой гибкости в рабочем процессе съемки. Можно выделить появление новой матрицы с технологией вариативного разрешения Triple Resolution, расширение диапазона чувствительности ISO, установку двойной памяти, возросший срок работы аккумулятора, новое меню.

Хотя новая Leica M11 внешне очень похожа на M10, у нее есть существенное отличие - новый полнокадровый CMOS-сенсор с задней подсветкой на 60 Мп. При полном разрешении он охватывает 14 ступеней динамического диапазона.

Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп


Новый сенсор Leica M11 позволяет делать кадры в формате RAW с разрешением 36 или 18 Мп. В отличие от 60-мегапиксельного файла DNG RAW, который имеет размер от 70 до 120 Мбайт, новая 18-мегапиксельная настройка позволяет уменьшить его до 20 Мбайт.

Высокое качество снимков реализуется за счет полнокадровой КМОП-матрицы с обратной засветкой. Доступны снимки в форматах DNG и JPEG в разрешении 60, 36 или 18 Мп. Наиболее подробная детализация получается при съемке с разрешением 60 Мп, что позволяет использовать весь оптический потенциал APO-объектива системы Leica M.

Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп


Компания Leica включила в состав оптической системы M11 ультратонкий ИК- и УФ-фильтры, которые установлены поверх датчика. Ожидается, что это позволит добиться более естественной цветопередачи. В новой компоновке камера позволяет снимать даже при ярком солнечном свете на объектив с широко открытой диафрагмой без использования ND-фильтров.

Leica M11 обладает диапазоном чувствительности ISO от 64 до 50 000 и динамическим диапазоном до 15 ступеней. Она способна записывать изображения с глубиной цвета в 14 бит. Высокое быстродействие и отзывчивость обеспечиваются за счет использования процессора Maestro III. Благодаря электронному затвору камера может отрабатывать выдержку до 1/16 000 с.

Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп


Впервые для камер семейства M доступен матричный замер экспозиции при съемке через дальномерный видоискатель - это обеспечивает точную экспозицию даже при плохом освещении.

Одной из особенностей камеры стали и оригинальные аксессуары. Они позволяют разнообразить работу с новинкой. Например, новый внешний электронный видоискатель Visoflex 2 с разрешением 3,7 Мп помогает точно контролировать изображение в режиме Live View. Визирование кадра и точная фокусировка через объективы Leica поддерживаются с помощью новых особенностей Visoflex 2 - увеличенного диапазона регулировки диоптрий (от -4 до +3) и возможности наклона видоискателя на 90°.

Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп


Для улучшения эргономики фотографы смогут дополнить Leica M11 специально разработанной рукояткой, не закрывающей доступ к аккумулятору и SD-карте. Она имеет крепление Tripod Mount, что позволяет подсоединять Leica M11 к стандартным штативным головкам Arca-Swiss.

Кроме слота для SD-карты, Leica M11 оснащена внутренней памятью объёмом 64 Гбайт. Новый аккумулятор ёмкостью 1800 мАч отличается более высокой экономией заряда: до 64% по сравнению с предшественником.

Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп


Leica M11 уже продается в России по цене 709 750 рублей.



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