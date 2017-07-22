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Comcast провела первые в мире испытании кабельного модема уровня 10G

14 января 2022, 12:15




Компания Comcast провела успешные испытания прототипа модема 10G, доказав тем самым работоспособность базовых технологий для подключения территориальных сетей на мультигигабитных скоростях.

В лабораторном испытании использовался кабельный модем Full Duplex DOCSIS 4.0 system-on-chip (SoC), созданный компанией Broadcom. В ходе тестирования удалось развить скорость входящую и исходящую скорость выше 4 Гбит/с.

Comcast провела первые в мире испытании кабельного модема уровня 10G


Потребность в использовании скоростей 10G еще не сформирована. Проводимые в настоящее время тестирования относятся к глобальной отраслевой инициативе. Она направлена на разработку аппаратных и программных продуктов с учетом будущего потребительского спроса, который будет сформирован за счет развертывания новых сетевых технологий повышенной производительности. Значительный рост пропускной способности в будущем ожидается вследствие широкого внедрения цифровизации, IoT и ИИ.

В тестах на модеме, подключенном по технологии Broadcom 10G, использовалось полупроводниковой устройство DOCSIS 4.0 FDX. Ранее оно уже демонстрировалось компанией Comcast в апреле 2021 года. Это устройство позволяет сопрягать работу чипов кабельного модема, за счет чего достигается прорывной рост производительности.

Comcast провела первые в мире испытании кабельного модема уровня 10G

Пример кабельного модема


Для тестирования использовалась лабораторная гибридная оптоволоконно-коаксиальная сеть, которая подключалась к виртуальному устройству vCMTS, работающему в режиме DOCSIS 4.0.



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