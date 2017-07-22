Независимая группа немецких экспертов по безопасности в области информационных технологий провела собственное расследование смартфонов Xiaomi с целью выявления в них специальных настроек или программных элементов, которые можно было бы использовать для распространения цензуры и контроля слов, произносимых пользователем устройства.
Поводом для обвинений стало заявление правительства Литвы, сделанное в сентябре 2021 года. Тогда против Xiaomi было выдвинуто обвинение, согласно которому вендор предлагает для продажи смартфоны с программным кодом, который позволяет выявлять употребление запрещенных слов.
Компания Xiaomi опровергла выдвинутые против нее обвинения, но никаких других шагов по защите репутации китайского бренда не предпринималось.
Поскольку после этого в Литве ни раз звучали призывы к гражданам страны отказаться от использования смартфонов, выпущенных в Китае, Xiaomi пришлось нанять независимую экспертную организацию в области кибербезопасности, которая провела собственное расследование.
Немецкая группа экспертов не нашла доказательств того, что Xiaomi добавляла специальный программный код или программные инструменты в свои телефоны, с помощью которых можно было бы осуществлять надзорные действия, связанные с цензурой. Было заявлено, в частности, «в результате [мы] не смогли выявить какие-либо аномалии, которые потребовали бы дальнейшего расследования или других мер».
В то же время сторонники запрета утверждают, что Xiaomi использовала подобные инструменты в Китае для выявления случаев, когда пользователи произносят запрещенные в Китае слова, такие как «свободный Тибет», «да здравствует независимость Тайваня» и «демократическое движение». Высказывалось предположение, что эти инструменты могли быть перенастроены под европейские реалии.
Реакция правительства Литвы на проведенное расследование пока неизвестна.
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