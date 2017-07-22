Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала патент от 2 июля 2021 года на «многократно складываемое электронное устройство». Автором патента выступает компания Samsung.
О необходимости выпуска ноутбуков со складным экраном давно говорит Intel. Подобные гаджеты помогут привлечь внимание покупателей к этому рынку. Новый патент Samsung как раз и позволяет получить такую конструкцию, которая сильно отличается от того, что предлагалось ранее.
Согласно патенту, Samsung предлагает использовать гибкий дисплей. Это позволит складывать дисплейную часть ноутбука в компактный блок. В свою очередь, клавиатура может быть разделена на две части, внутри каждой из которых располагается отдельная батарея питания.
В запатентованной конструкции предусмотрена специальная защелка, которая фиксирует клавиатуру в открытом состоянии и делает ее жесткой. Для удерживания ноутбука в сложенном виде используются специальные магниты.
Появление такого патента, конечно, не означает, что подобное устройство непременно появится на рынке. Но по мнению экспертов, идея Samsung выглядит вполне здравой.
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