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Samsung может выпустить ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой

14 января 2022, 14:11




Всемирная организация по интеллектуальной собственности (ВОИС) опубликовала патент от 2 июля 2021 года на «многократно складываемое электронное устройство». Автором патента выступает компания Samsung.

О необходимости выпуска ноутбуков со складным экраном давно говорит Intel. Подобные гаджеты помогут привлечь внимание покупателей к этому рынку. Новый патент Samsung как раз и позволяет получить такую конструкцию, которая сильно отличается от того, что предлагалось ранее.

Samsung запатентовала ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой


Согласно патенту, Samsung предлагает использовать гибкий дисплей. Это позволит складывать дисплейную часть ноутбука в компактный блок. В свою очередь, клавиатура может быть разделена на две части, внутри каждой из которых располагается отдельная батарея питания.

Samsung запатентовала ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой


Samsung запатентовала ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой


В запатентованной конструкции предусмотрена специальная защелка, которая фиксирует клавиатуру в открытом состоянии и делает ее жесткой. Для удерживания ноутбука в сложенном виде используются специальные магниты.

Samsung запатентовала ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой


Появление такого патента, конечно, не означает, что подобное устройство непременно появится на рынке. Но по мнению экспертов, идея Samsung выглядит вполне здравой.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор планшета Samsung Galaxy Tab S7 FE. Большой экран, стилус S Pen в комплекте и мощный аккумулятор потенциальны способны превратить Samsung Galaxy Tab S7 в универсальное решение для работы, развлечений и творчества. Насколько этот планшет сможет повторить судьбу Galaxy S20 FE, ставшего одним из самых успешных смартфонов компании? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Samsung Galaxy Tab S7 FE: планшет для работы, отдыха и творчества".

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