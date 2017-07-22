Бытует мнение, что квадратная форма часов не отвечает признакам принадлежности устройству к категории продуктов с высокой интеллектуальностью. Квадратная форма больше напоминает о механической точности. Но компания Xiaomi, похоже, собирается развеять миф и получила патент на смарт-часы с квадратным дисплеем.
Новый патент Xiaomi относится к категории умных часов с квадратным дисплеем. По слухам, разработка нового продукт находится на ранней стадии, а появившийся документ лишь раскрывает его особенности, касающиеся формы и дизайна.
В патенте, открытым исследователями издания ITHome, представлены эскизы нового продукта, которые помогают лучше представить внешний вид умных часов.
По мнению экспертов, такая форма умных часов удобна для вывода табличных данных или графиков. По мнению исследователей, форма может указывать на то, что производитель собирается оснастить носимое устройство различными функциями, связанными с контролем за состоянием здоровья пользователя. Это могут быть контроль за частотой пульса, отслеживание графика сна и его фаз, мониторинг уровня кислород в крови, картирование уровня сахара в крови и многое другое. Эти функции уже достаточно распространены в современных умных часах, но квадратный дизайн умных часов в патенте Xiaomi указывает на то, что производитель может повысить удобство работы с данными и юзабилити.
В патенте не раскрываются другие характеристики продукта, кроме дизайна. Исследуя изображения, можно обратить внимание только на сменные ремешки и дисплей квадратной формы. Отмечается, что экран дисплея имеет закругленные уголки со всех четырех сторон, на правой стороне нет кнопок.
Дизайн запатентованных умных часов Xiaomi в чем-то похож на Redmi Smart Band Pro, который также имеет квадратный дисплей.
Отмечается, что наличие патента еще не означает, что соответствующее устройство непременно появится в продуктовой линейке вендора.