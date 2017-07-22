Компания AMD собирается представить для материнских плат под процессоры Ryzen 7000 «Raphael» с новым сокетом AM5 поддержку функции автоматического разгона оперативной памяти. Эта функция получила название RAMP (Ryzen Accelerated Memory Profile). Новая технология симметрична тому, что делает аналогичный по назначению инструмент XMP 3.0 компании Intel. Последняя ввела его для своих материнских плат под процессоры Alder Lake для поддержки DDR5.
Технология AMD RAMP представляет собой набор предопределенных профилей для разгона оперативной памяти. Разгон допускается до уровней, превышающих заявленные в спецификации JEDEC границы. Новая технология является наследником решений A-XMP и, скорее всего, она будет совместима с XMP.
Предполагается, что появление поддержки AMD RAMP позволит производителям памяти выпускать модули памяти, сертифицированные на повышенную производительность. Именно так делает, например, компания G.Skill, которая выпускает оперативную память для материнских плат под процессоры Ryzen, сертифицированную под технологию A-XMP.
Поддержка первых процессоров AMD Ryzen через сокет LGA - это не единственное крупное обновление для платформы AMD для настольных ПК. AMD добавит также уже на своих первых материнских платах с сокетом LGA1718 поддержку для памяти DDR5 и стандарта PCIe Gen5.
Эксперты отмечают, что компанию AMD не смущает, что пока на рынке наблюдается определенный недостаток совместимого оборудования. Сейчас еще нет графических процессоров и интерфейсных плат с поддержкой PCIe Gen5. А при выпуске памяти DDR5 наблюдается серьезная нехватка микросхем PMIC для управления питанием. Все это ведет к удорожанию продукции. Но в AMD считают, что это - временная ситуация.
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