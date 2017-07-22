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Apple iPad Air пятого поколения получит чипсет A15, камеру Center Stage и поддержку 5G

17 января 2022, 12:38




В Японии появились слухи о характеристиках пока не анонсированного планшета iPad Air пятого поколения. Предполагается, что Apple выпустит его вместе с iPhone SE третьего поколения. Это должно произойти весной 2022 года.

Источником слухов стал японский блог Mac Otakara, где заявили, что новый iPad Air будет сильно похож по своим характеристикам на iPad Mini шестого поколения.

Apple iPad Air пятого поколения будет оснащен чипсетом A15, камерой Center Stage и поддержкой 5G


Главной особенностью планшета станет свежий чипсет A15 Bionic взамен прежнего A14 Bionic. Помимо этого планшет получит 12-мегапиксельную сверхширокоугольную фронтальную камеру с поддержкой функции Center Stage.

Особенность данной функции состоит в том, что фокус камеры как бы следует за пользователем с автоматической фокусировкой на выбранном объекте внутри кадра, отслеживая его положение по всему полю съемки. При этом автоматически изменяется панорамирование и масштабирование с учетом особенностей контента в кадре. Работа этой функции гарантирует, что объект съемки всегда остается в центре внимания при видеозвонке и не пропадет из поля зрения.

Apple iPad Air пятого поколения будет оснащен чипсетом A15, камерой Center Stage и поддержкой 5G


Ожидается, что у планшета появится поддержка сетей 5G и будет установлена вспышка True Tone с четырьмя светодиодами.

В прошлом именно Mac Otakara среди первых раскрыл точную информацию о iPad Air четвертого поколения с портом USB-C. Дизайн iPad Air нового поколения будет напоминать текущую модель, которая имеет дисплей Liquid Retina с технологией True Tone и широким цветовым охватом (P3), тонкие рамки, кнопку питания Touch ID и порт USB-C.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, запуск продукта ожидается примерно в марте или апреле 2022 года вместе с анонсом новых моделей iPad Air и iPhone SE.



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