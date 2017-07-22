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Huawei выпустила школьный ранец 9um Smart Positioning с геонавигацией

17 января 2022, 15:25




Компания Huawei представила инновационный школьный ранец, получивший название 9um Smart Positioning Children's Schoolbag. Его выпуск начнется в ближайшее время.

Это не обычная школьная сумка. Она обладает некоторыми особенностями, которые до сих пор не встречались в других подобных продуктах.

Huawei выпустила школьный ранец 9um Smart Positioning с геонавигацией


Первая инновация - это система интеллектуального позиционирования. Она предоставляет родителям возможность отслеживать местоположение ребенка, даже когда он оказывается в тех местах, где детям запрещено носить с собой смартфон и умные часы с GPS-навигатором. Например, такой запрет действует во многих школах, где детям нельзя приносить с собой любые гаджеты. Встроенная в ранец Huawei 9um Smart Positioning Children's Schoolbag система геонавигации совместима со спутниковыми системами Beidou и GPS и позволяет определять местоположение на открытом пространстве с точностью до 5 метров (CEP).

Позиционирование по CEP (Circular Error Probability) относится только к горизонтальным координатам, т.е. она позволяет определять местоположение как радиус круга, центрированного на половине полученных реальных показаний GPS. Таким образом, реальная позиция на карте будет определяться с погрешностью 5 метров в течение 50% времени.

Huawei выпустила школьный ранец 9um Smart Positioning с геонавигацией


Новый школьный портфель поддерживает управление приложениями и использует платформу HarmonyOS Connect. Для управления он должен быть подключен к приложению Smart Life на смартфоне родителей. Они могут установить три зоны охраны: дом/школа/другое. После этого родители могут получать оповещение, когда рюкзак ребенка попадает в заданную зону или покидает ее.

Местонахождение ребенка со школьным портфелем можно также проверить с мобильного телефона. Детекция осуществляется каждые 2 минуты, что позволяет собирать информацию о местоположении ребенка практически в режиме реального времени, а также построить трек, какие места он посещал в последние три месяца.

Huawei выпустила школьный ранец 9um Smart Positioning с геонавигацией


С точки зрения конструкции и эргономики школьная сумка имеет пять отделений. U-образный дизайн плечевого ремня позволяет носить ее как на плече, так и через плечо. Сумка подходит для детей ростом до 135 см.

Еще одной важной особенностью является наличие 1,54-дюймового дисплея с классом защиты от воды и пыли IP67. На него можно выводить расписание занятий, электронную подпись, часы и т.д. Расписание на следующий день обновляется автоматически.

Школьная сумка еще не прошла публичного испытания. Сейчас Huawei набирает тестировщиков, которые смогут купить ее за 110 долларов. По какой цене сумка будет продаваться потом, пока не сообщается.



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