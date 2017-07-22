Гарнитура Apple VR окажется не дешевле ноутбука MacBook Pro. Об этом заявил Марк Гурман, надежный информатор, который часто является первым поставщиком достоверных слухов о продукции Apple.
Марк Гурман опроверг надежды многих пользователей, рассчитывавших, что на первых порах гарнитура Apple AR/VR окажется относительно доступной. Их надежды связывались с тем, что гарнитура во многом рассматривается как «монитор» для вывода данных с датчиков iPhone. Ее вычислительная мощность будет также формироваться с использованием чипсета смартфона.
Но, как заявил Марк Гурман, это будет «дорогая» гарнитура с самого начала, вероятно, она будет стоить «более 2000 долларов».
Марк Гурман объяснил это высокой себестоимостью гарнитуры. Как ожидается, она будет оснащена процессором Apple M1 Pro, который устанавливается в ноутбуках MacBook Pro.
Гурман заявил: «Я ожидаю, что внутри гарнитуры AR/VR будут находиться два процессора, один из них - M1 Pro, который устанавливается в MacBook Pro, или его аналог. Помимо этого, в гарнитуре появится несколько дисплеев, включая панели со сверхвысоким разрешением 8K. Появится также возможность установки сменных объективов, будут применяться передовые технологии вывода аудио. Если сложить себестоимость всех элементов, то ... сумма набирается. И не забывайте про семь лет, которые Apple потратила на разработку - их также требуется окупить. (...)
Я считаю, что внутри гарнитуры Apple появится чипсет уровня M1 Pro. Он гораздо мощнее M1. Но основная причина выбора M1 Pro взамен M1 кроется не в его более высокой вычислительной производительности. Для гарнитуры AR/VR в первую очередь важна мощная и функциональная графика. У чипсета M1 имеется «только» восемь процессорных ядер для графических операций, тогда как M1 Pro оснащен набором от 14 до 16 графических ядер».
Потребность в мощной графической поддержке объясняется, со слов Гурмана, тем, что гарнитура предназначена в первую очередь игр.
«Именно игры должны стать центральным сценарием использования этого устройства. Игровая направленность потребует установки нескольких процессоров, вентилятора, дисплейных панелей с очень высоким разрешением, создания собственного магазина приложений для AR/VR.
Второе - Apple планирует предложить свою гарнитуру как «самое привлекательное устройство» для заработка разработчиками игр. Я ожидаю, что Apple будет активно привлекать медиа-партнеров для работ по созданию контента с подключением виртуальной реальности.
Наконец, третье - это коммуникации. Apple планирует сделать свой гаджет своеобразным «Zoom-ом нового поколения». Определенный опыт уже накоплен в Animojis и VR FaceTime».
Гурман также сообщил, что гарнитура будет поддерживать сменные линзы. Это требует тонкой юстировки и индивидуальной подгонки, что в свою очередь будет способствовать росту себестоимости.
Как будет называться новая гарнитура, пока неизвестно. Гурман приводит несколько вариантов: Apple Vision, Apple Reality, Apple Sight/iSight, Apple Lens или Apple Goggles.
Новая гарнитура будет анонсирована в этом году на WWDC. Если этого не произойдет, то она появится не позднее 2023 года, считает информатор.