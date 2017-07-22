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ViewSonic выпустила три игровых монитора ELITE с технологией Mini-LED

17 января 2022, 19:50




Компания ViewSonic объявила о выпуске трех профессиональных игровых мониторов ViewSonic ELITE на базе технологии Mini-LED. Серия охватывает модели ELITE XG272G-2K, ELITE XG321UG и ELITE XG341C-2K с диагональю экрана от 27 до 34 дюймов.

Благодаря использованию до 1152 отдельных диодных зон Mini-LED и технологии полноспектрового локального затемнения (FALD) новые мониторы обеспечивают высокий уровень контрастности между белым и насыщенным черным. Геймеры ценят это за возможность в полной мере реализовать игровой опыт и быстро реагировать на изменения игровых ситуаций и появление врагов в самых трудных для восприятия теневых зонах.

Новые модели поддерживают такие важные для игрового процесса технологии, как NVIDIA Reflex Analyzer. Эта система позволяет контролировать задержку между нажатиями мыши и ожидаемым действием.

ViewSonic выпустила набор из трех игровых мониторов ELITE с технологией Mini-LED



  • Монитор ELITE XG272G-2K с диагональю 27 дюймов построен на базе IPS-панели с разрешением QHD. При производстве монитора используются оксид индия, галлия и цинка (IGZO), что позволяет добиться максимальной глубины и безупречных, ровных цветов. Поле разметки Mini-LED охватывает 576 зон. Высокая плавность игрового процесса обеспечивается за счет функций NVIDIA G-Sync Ultimate и высокой частотой обновления 300 Гц.

    Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000 и обеспечивает 95% охват цветовой гаммы DCI-P3.

    ViewSonic выпустила набор из трех игровых мониторов ELITE с технологией Mini-LED

    ViewSonic ELITE XG321UG


  • В 32-дюймовом мониторе ELITE XG321UG установлена ультраширокая IPS-панель с разрешением UHD. Новинка предлагает 1152 зон подсветки Mini-LED. Особенностью этой модели является высокая яркость и отличная детализация, достигаемые за счет применения технологии квантовых точек. Благодаря 99% цветовой гамме Adobe RGB и реалистичной 10-битной глубине цвета геймеры получают насыщенные, кинематографические цвета.

    Проведенная сертификация позволила отнести эту модель к уровню VESA DisplayHDR 1400. Время отклика составляет 3 мс (OD), частота обновления - 144 Гц.


  • Третья модель - 34-дюймовый игровой монитор ELITE XG341C-2K. Он назван самым быстрым в мире монитором с ультрашироким экраном. Новинка использует подсветку Mini-LED и имеет частоту обновления 200 Гц. Поле разметки Mini-LED охватывает 1152 зон.

    Данная модель имеет изогнутый профиль с кривизной 1500R, что расширяет поле обзора и позволяет просматривать вражеские линии прицеливания. Повышается восприятие глубины, реалистичность и качество цветопередачи.

    Благодаря сверхбыстрому времени отклика 1 мс (MPRT) и AMD FreeSync Premium Pro монитор обеспечивает плавное воспроизведение с низкими задержками. Пиковая яркость составляет 1400 нит, цветовой охват - 97% по DCI-P3. Монитор имеет порты USB Type-C и HDMI 2.1.

Информация о ценах не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW. В последние годы число игроков на рынке мониторов (в первую очередь игровых) неуклонно растёт. Недавно к числу производителей таких устройств добавилась и компания Cooler Master. Сегодня мы познакомимся с одной из двух вышедших моделей компании -- монитором Cooler Master GM34-CW. Это 34-дюймовый игровой монитор с изогнутым экраном, частотой обновления до 144 Гц и поддержкой технологии AMD FreeSync второго поколения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование монитора Cooler Master GM34-CW".

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