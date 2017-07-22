Компания ViewSonic объявила о выпуске трех профессиональных игровых мониторов ViewSonic ELITE на базе технологии Mini-LED. Серия охватывает модели ELITE XG272G-2K, ELITE XG321UG и ELITE XG341C-2K с диагональю экрана от 27 до 34 дюймов.
Благодаря использованию до 1152 отдельных диодных зон Mini-LED и технологии полноспектрового локального затемнения (FALD) новые мониторы обеспечивают высокий уровень контрастности между белым и насыщенным черным. Геймеры ценят это за возможность в полной мере реализовать игровой опыт и быстро реагировать на изменения игровых ситуаций и появление врагов в самых трудных для восприятия теневых зонах.
Новые модели поддерживают такие важные для игрового процесса технологии, как NVIDIA Reflex Analyzer. Эта система позволяет контролировать задержку между нажатиями мыши и ожидаемым действием.
Монитор ELITE XG272G-2K с диагональю 27 дюймов построен на базе IPS-панели с разрешением QHD. При производстве монитора используются оксид индия, галлия и цинка (IGZO), что позволяет добиться максимальной глубины и безупречных, ровных цветов. Поле разметки Mini-LED охватывает 576 зон. Высокая плавность игрового процесса обеспечивается за счет функций NVIDIA G-Sync Ultimate и высокой частотой обновления 300 Гц.
Монитор имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000 и обеспечивает 95% охват цветовой гаммы DCI-P3.
ViewSonic ELITE XG321UG
В 32-дюймовом мониторе ELITE XG321UG установлена ультраширокая IPS-панель с разрешением UHD. Новинка предлагает 1152 зон подсветки Mini-LED. Особенностью этой модели является высокая яркость и отличная детализация, достигаемые за счет применения технологии квантовых точек. Благодаря 99% цветовой гамме Adobe RGB и реалистичной 10-битной глубине цвета геймеры получают насыщенные, кинематографические цвета.
Проведенная сертификация позволила отнести эту модель к уровню VESA DisplayHDR 1400. Время отклика составляет 3 мс (OD), частота обновления - 144 Гц.
Третья модель - 34-дюймовый игровой монитор ELITE XG341C-2K. Он назван самым быстрым в мире монитором с ультрашироким экраном. Новинка использует подсветку Mini-LED и имеет частоту обновления 200 Гц. Поле разметки Mini-LED охватывает 1152 зон.
Данная модель имеет изогнутый профиль с кривизной 1500R, что расширяет поле обзора и позволяет просматривать вражеские линии прицеливания. Повышается восприятие глубины, реалистичность и качество цветопередачи.
Благодаря сверхбыстрому времени отклика 1 мс (MPRT) и AMD FreeSync Premium Pro монитор обеспечивает плавное воспроизведение с низкими задержками. Пиковая яркость составляет 1400 нит, цветовой охват - 97% по DCI-P3. Монитор имеет порты USB Type-C и HDMI 2.1.
Информация о ценах не сообщается.
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