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Scythe обновила монтажный комплект для Intel LGA1700 до версии SCMK-1700B

17 января 2022, 20:16




Компания Scythe выпустила обновленную версию монтажного комплекта SCMK-1700B (SCMK-1700B), предназначенного для переоборудования сокета под версию Intel LGA1700.

Новая модель повторяет оригинальный комплект SCMK-1700, но в отличие от предыдущего образца позволяет оказывать более сильное контактное давление на поверхность процессора, чем предшественник.

Scythe обновила монтажный комплект для Intel LGA1700 до версии SCMK-1700B


Благодаря новой конструкции радиатор стал лучше прилегать к поверхности, обеспечивая более качественный отвод тепла.

Основные отличия оригинальной и усовершенствованной моделей показаны на картинке.

Scythe обновила монтажный комплект для Intel LGA1700 до версии SCMK-1700B


Новый комплект уже поступил в продажу в Японии и на Тайване. Его продажи в США и Европе начнутся в середине или конце марта 2022 года.

Используя монтажный комплект Scythe, можно обновить его до нового сокета Intel LGA1700. Список совместимых систем охлаждения включает:

  • MUGEN 5 Series: SCMG-5000/SCMG-5100/SCMG-5PCGH/SCMG-5102AR/SCMG-5100TUF/SCMG-5100T/SCMG-5100BKA/SCMG-5100BE/SCMG-5100W
  • FUMA Series: SCFM-1100/2000
  • NINJA 5: SCNJ-5000
  • BIG SHURIKEN 3: SCBSK-3000/SCBSK-3000R
  • SHURIKEN 2: SCSK-2000
  • KOTETSU Mark II: SCKTT-2000/SCKTT-2000TUF/SCKTT-2000T/SCKTT-2000W/SCKTT-2000BKA
  • CHOTEN TUF: SCCT-1000TUF


Scythe обновила монтажный комплект для Intel LGA1700 до версии SCMK-1700B


Информация о ценах не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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