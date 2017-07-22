Scythe выпустила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B
FSP выпустила блок питания FSP2400-20FM третьего поколения мощностью 2400 Вт
DeepCool объявила о выпуске новых корпусов серии CK формата Mid-Tower
Cougar выпустила профессиональный кулер Forza 85 премиум-класса
SilverStone представила корпус CS351 с форм-фактором microATX
следующая новостьSilicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe
предыдущая новостьViewSonic выпустила три игровых монитора ELITE с технологией Mini-LED
Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe
Scythe обновила монтажный комплект для Intel LGA1700 до версии SCMK-1700B
ViewSonic выпустила три игровых монитора ELITE с технологией Mini-LED
Гарнитура Apple VR получит ценник на уровне MacBook Pro
Huawei выпустила школьный ранец 9um Smart Positioning с геонавигацией
Apple iPad Air пятого поколения получит чипсет A15, камеру Center Stage и поддержку 5G
AMD обеспечит разгон памяти DDR5 с помощью технологии RAMP
Xiaomi собирается выпустить квадратные умные часы
Samsung может выпустить ноутбук со складывающимся экраном и клавиатурой
Группа немецких экспертов по безопасности не нашла «жучков» в телефонах Xiaomi
Comcast провела первые в мире испытании кабельного модема уровня 10G
Легендарная дальномерная камера Leica M11 оснащена новым CMOS-сенсором 60-Мп
Флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000 появится в первой половине 2022 года
Lenovo анонсировала экологичные ноутбуки ThinkPad Z13 и Z16 на базе AMD Ryzen PRO серии 6000
Scythe выпустила процессорный кулер Big Shuriken 3 Rev B
NVIDIA подготовилась к высокому спросу на видеокарты GeForce RTX 3050
PowerColor выпустила видеокарту Radeon RX 6500XT ITX RDNA2 в форм-факторе Mini-ITX
Samsung отложила выпуск флагманского чипсета Exynos 2200
Китай установил мировой рекорд по продолжительности работы реактора термоядерного синтеза
Steam оценил, какими компьютерами пользуются геймеры (декабрь, 2021)