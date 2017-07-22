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Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe

17 января 2022, 20:52




Компания Silicon Power (SP) выпустила новый твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe 4.0, который, по словам производителя, способен вывести игры на новый уровень. Секрет новизны - повышенная производительность и уникальный дизайн, ориентированные на хардкорных геймеров.

Штатная скорость передачи данных XPOWER XS70 стала в 2 раза выше благодаря переходу с PCIe версии 3.0 на 4.0. В основе устройства использованы флэш-память 3D NAND, поддерживается протокол NVMe 1.4. Скорость последовательного чтения и записи может доходить до 7300 Мбайт/с и 6800 Мбайт/с соответственно.

Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe


Новый SSD совместим с PlayStation 5 и может использоваться для расширения памяти консоли. Доступны варианты емкости от 1 до 4 Тбайт. Вес накопителя - всего 33 г.

Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe


Устройство использует радиатор уникальной конструкции, спроектированный для максимального рассеивания тепла и управления тепловым режимом. Внешне он напоминает жабры акулы. Его скошенные прорези позволяют «дышать» даже во время напряженных игровых сессий. Тепло легко отводится через «жаберные» прорези радиатора, предотвращая перегрев и обеспечивая высокую производительность.

Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe


Устройство может применяться как DRAM для кэш-буфера с целью повышения производительности при операциях последовательного чтения/записи, а также в реальных условиях случайной выборки. Для повышения целостности и стабильности данных поддерживаются технологии LDPC и RAID.

Silicon Power анонсировала твердотельный накопитель XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe


Благодаря малому форм-фактору M.2 2280 (80 мм) новый SSD можно устанавливать в ноутбуки и компактные ПК. Ударопрочность составляет 1500 г/0,5 мс. Среднее время безотказной работы: 1 600 000 часов. Рабочая температура: 0°C - 70°C



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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