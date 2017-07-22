Слова «начальный уровень» выдают его характеристики. И хотя формально этот накопитель использует интерфейс PCI-Express 4.0 x4, фактически он работает на уровне PCIe Gen3, обеспечивая примерно одинаковую производительность при установке как в слот PCIe Gen3, так и Gen4 M.2.
Хотя компания не разглашает причин необычного поведения накопителя, эксперты предполагают, что это связано с особенностями используемой комбинации контроллера и флеш-памяти NAND. Накопитель построен на контроллере Phison PS5019-E19T PCIe Gen4, не оснащенным собственной буферной памятью на базе DRAM. Поэтому он использует для работы память 3D TLC NAND.
Фабрично выпускаются модели емкостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт. При любой емкости скорость последовательного чтения составляет до 3600 Мбайт/с.
Младший SSD емкостью 250 Гбайт имеет скорость записи до 1200 Мбайт/с и скорость произвольного доступа (на блоках размером 4K) до 150 000/300 000 IOPS при чтении/записи соответственно. Соответствующие характеристики средней модели емкостью 500 Гбайт составляют до 2300 МБ/с и 300 000 /350 000 IOPS. Старшей модели емкостью 1 Tбайт - до 3000 Мбайт/с и до 400 000/450 000 IOPS соответственно.
Ресурс накопителя оценивается в 150 TBW для модели 250 Гбайт, 300 TBW для модели 500 Гбайт и 600 TBW для SSD объемом 1 Тбайт. На все модели SSD предоставляется 3-летняя гарантия производителя.