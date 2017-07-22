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KINGMAX анонсировала твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe Gen4 начального уровня

18 января 2022, 13:24




Компания KINGMAX представила твердотельный накопитель PQ4480 «начального уровня» в форм-факторе M.2.

Слова «начальный уровень» выдают его характеристики. И хотя формально этот накопитель использует интерфейс PCI-Express 4.0 x4, фактически он работает на уровне PCIe Gen3, обеспечивая примерно одинаковую производительность при установке как в слот PCIe Gen3, так и Gen4 M.2.

KINGMAX анонсировала твердотельный накопитель PQ4480 M.2 NVMe Gen4 начального уровня


Хотя компания не разглашает причин необычного поведения накопителя, эксперты предполагают, что это связано с особенностями используемой комбинации контроллера и флеш-памяти NAND. Накопитель построен на контроллере Phison PS5019-E19T PCIe Gen4, не оснащенным собственной буферной памятью на базе DRAM. Поэтому он использует для работы память 3D TLC NAND.

Фабрично выпускаются модели емкостью 250 Гбайт, 500 Гбайт и 1 Тбайт. При любой емкости скорость последовательного чтения составляет до 3600 Мбайт/с.

Младший SSD емкостью 250 Гбайт имеет скорость записи до 1200 Мбайт/с и скорость произвольного доступа (на блоках размером 4K) до 150 000/300 000 IOPS при чтении/записи соответственно. Соответствующие характеристики средней модели емкостью 500 Гбайт составляют до 2300 МБ/с и 300 000 /350 000 IOPS. Старшей модели емкостью 1 Tбайт - до 3000 Мбайт/с и до 400 000/450 000 IOPS соответственно.

Ресурс накопителя оценивается в 150 TBW для модели 250 Гбайт, 300 TBW для модели 500 Гбайт и 600 TBW для SSD объемом 1 Тбайт. На все модели SSD предоставляется 3-летняя гарантия производителя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V. Kioxia CD6-V использует хорошо зарекомендовавшую себя 96-слойную 3D TLC память KIOXIA BiCS FLASH, оснащается производительным контроллером и поддерживает PCIe последнего поколения, значительно превосходя и без того удачную линейку CD5. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест серверного твердотельного накопителя Kioxia CD6-V".

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