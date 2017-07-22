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DeepCool выпустила механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%

18 января 2022, 14:20




Компания DeepCool выпустила укороченную (формат 65%) механическую игровую клавиатуру KG722. Ее размеры составляют 31x10,16x3,9 см (ШxГxВ).

Главная дизайнерская находка - это отсутствие надписей на верхней части клавиш. Они выкрашены в черный цвет, отличаются строгим видом и выглядят элегантно.

DeepCool выпустила механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%


Секрет необычной «раскладки» кроется в том, что клавиатура изначально предназначена для геймеров. Ее игровая сущность отражена в обозначениях: надписи напечатаны вдоль передней стороны колпачков клавиш, а не сверху.

DeepCool выпустила механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%


Все становится ясно при включении RGB-подсветки. Она подсвечивает боковую строну клавиш, позволяя видеть обозначение каждой из них под любым углом. В клавиатуре используются плавные и надежные механические переключатели Gateron RGB Red.

DeepCool выпустила механическую игровую клавиатуру KG722 формата 65%


Поддерживается функция N-Key Rollover, позволяющая одновременно нажимать любое число клавиш. Время отклика составляет 12 мс, частота опроса USB - 1000 Гц.

Другие функции включают в себя 32 Кбайт встроенной памяти для хранения макросов и профилей подсветки, а также 1,8-метровый кабель с оплеткой, который поддерживает подключение как через USB Type-A, так и через Type-C.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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