Компания DeepCool выпустила укороченную (формат 65%) механическую игровую клавиатуру KG722. Ее размеры составляют 31x10,16x3,9 см (ШxГxВ).
Главная дизайнерская находка - это отсутствие надписей на верхней части клавиш. Они выкрашены в черный цвет, отличаются строгим видом и выглядят элегантно.
Секрет необычной «раскладки» кроется в том, что клавиатура изначально предназначена для геймеров. Ее игровая сущность отражена в обозначениях: надписи напечатаны вдоль передней стороны колпачков клавиш, а не сверху.
Все становится ясно при включении RGB-подсветки. Она подсвечивает боковую строну клавиш, позволяя видеть обозначение каждой из них под любым углом. В клавиатуре используются плавные и надежные механические переключатели Gateron RGB Red.
Поддерживается функция N-Key Rollover, позволяющая одновременно нажимать любое число клавиш. Время отклика составляет 12 мс, частота опроса USB - 1000 Гц.
Другие функции включают в себя 32 Кбайт встроенной памяти для хранения макросов и профилей подсветки, а также 1,8-метровый кабель с оплеткой, который поддерживает подключение как через USB Type-A, так и через Type-C.