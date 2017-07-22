Компания MSI анонсировала несколько новых корпусов для ПК. В их числj попала ограниченная серия Neon Genesis Evangelion, отмеченная специальными наградами недавно прошедшей выставкb CES 2022. Это модели MPG GUNGIR 110R, MEG TREBLE ITX и MEG PROSPECT 700RL.
Корпус MSI MPG GUNGIR 110R EVA e-PROJECT представляет собой нестандартную, дизайнерскую версию GUNGIR 110R. Она имеет уникальную расцветку, а ее стиль отражает темы, вдохновленные аниме в жанре «Меха» («Mecha»). Основным атрибутом этого жанра являются огромные боевые человекоподобные машины и шагоходы. Они могут быть как самостоятельными самоуправляемыми боевыми единицами, так и пилотируемыми роботами. Само название жанра происходит от японского сленгового сокращения английского слова «механический».
Корпус MSI MPG GUNGIR 110R EVA e-PROJECT
Корпус MSI MEG TREBLE Series ITX отличается своим дизайном - уникальная шестиугольная конструкция с тремя отсеками для видеокарты длиной до 330 мм, радиатора с жидкостным охлаждением размером 280 мм и материнской платы ITX, а также блока питания SFX-L.
Корпус MSI MEG TREBLE может располагаться вертикально или горизонтально. Он имеет три съемные панели для легкого доступа к оборудованию.
Корпус MSI MEG TREBLE Series ITX
Наконец, стандартный корпус Mid-Tower MSI MEG PROSPECT 700RL со встроенной распределительной панелью EKWB. Ее установка значительно упрощает индивидуальную настройку водяного охлаждения.
Корпус может вместить до трех 360-мм радиаторов, размещаемых сверху, спереди и сбоку. В комплект поставки входят четыре предварительно установленных 140-мм вентилятора ARGB - спереди и сзади. Боковая и задняя панели имеют безвинтовую конструкцию, что обеспечивает легкий доступ и обслуживание. Передняя панель ввода-вывода имеет разъем USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, выход HD-аудио и светодиодную кнопку управления.
Корпус Mid-Tower MSI MEG PROSPECT 700RL
MSI не раскрыла информацию о ценах и доступности новых корпусов.