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MSI представила серию корпусов Neon Genesis Evangelion с наградами после CES 2022

18 января 2022, 14:56




Компания MSI анонсировала несколько новых корпусов для ПК. В их числj попала ограниченная серия Neon Genesis Evangelion, отмеченная специальными наградами недавно прошедшей выставкb CES 2022. Это модели MPG GUNGIR 110R, MEG TREBLE ITX и MEG PROSPECT 700RL.

Корпус MSI MPG GUNGIR 110R EVA e-PROJECT представляет собой нестандартную, дизайнерскую версию GUNGIR 110R. Она имеет уникальную расцветку, а ее стиль отражает темы, вдохновленные аниме в жанре «Меха» («Mecha»). Основным атрибутом этого жанра являются огромные боевые человекоподобные машины и шагоходы. Они могут быть как самостоятельными самоуправляемыми боевыми единицами, так и пилотируемыми роботами. Само название жанра происходит от японского сленгового сокращения английского слова «механический».

MSI представила серию корпусов Neon Genesis Evangelion с наградами после CES 2022

Корпус MSI MPG GUNGIR 110R EVA e-PROJECT


Корпус MSI MEG TREBLE Series ITX отличается своим дизайном - уникальная шестиугольная конструкция с тремя отсеками для видеокарты длиной до 330 мм, радиатора с жидкостным охлаждением размером 280 мм и материнской платы ITX, а также блока питания SFX-L.

Корпус MSI MEG TREBLE может располагаться вертикально или горизонтально. Он имеет три съемные панели для легкого доступа к оборудованию.

MSI представила серию корпусов Neon Genesis Evangelion с наградами после CES 2022

Корпус MSI MEG TREBLE Series ITX


Наконец, стандартный корпус Mid-Tower MSI MEG PROSPECT 700RL со встроенной распределительной панелью EKWB. Ее установка значительно упрощает индивидуальную настройку водяного охлаждения.

Корпус может вместить до трех 360-мм радиаторов, размещаемых сверху, спереди и сбоку. В комплект поставки входят четыре предварительно установленных 140-мм вентилятора ARGB - спереди и сзади. Боковая и задняя панели имеют безвинтовую конструкцию, что обеспечивает легкий доступ и обслуживание. Передняя панель ввода-вывода имеет разъем USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, выход HD-аудио и светодиодную кнопку управления.

MSI представила серию корпусов Neon Genesis Evangelion с наградами после CES 2022

Корпус Mid-Tower MSI MEG PROSPECT 700RL


MSI не раскрыла информацию о ценах и доступности новых корпусов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110. Deepcool Macube 110 оказался привлекательным корпусом с отличными для своего класса возможностями расширения и охлаждения, предлагаемым по вполне приятной цене. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110".


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