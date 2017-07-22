Компания EK выпустила удлинительный кабель стандарта PCIe 4.0 X16 для подключения видеокарт. Изделие относится к высокоскоростным продуктам премиум-класса и совместимо с любыми современными материнскими платами.
В списке поддерживаемых чипсетов материнских плат, прошедших тестирование, значатся Z590, Z690, X570 и B550. Кабель также был протестирован с видеокартами AMD Radeon серии RX 6000 и NVIDIA GeForce серии RTX 30. Хотя новый продукт относится к стандарту PCIe 4.0, он на 100% совместим с PCIe 3.0.
Новый соединительный кабель отличается улучшенным экранированием каналов PCIe. При разработке были предприняты специальные меры для блокировки нежелательных внешних электромагнитных и радиочастотных помех, а также устранены межканальные наводящиеся поля.
Отклонение импеданса PCIe для соединительного кабеля EK-Loop PCI-E 4.0 может составлять до 85 Ом. Сигналы, которые проходят между материнской платой и графическим процессором, согласовываются по частоте без применения дополнительных конденсаторов в кабеле. Эти элементы иногда становятся причиной появления точек отказа, их присутствие может приводить к ошибкам в работе.
Для подключения используется позолоченный разъем с длительным сроком службы. Фактически он представляет собой 4-слойную плату, которая позволяет получать сверхнадежный контакт. Разъем имеет длину 200 мм и легко гнется благодаря гибкому экранированию проводов.
Гибкость имеет чрезвычайно важное значение при плотной посадке, которая встречается при использовании корпусов малого форм-фактора (ITX). Подключение осуществляется под прямым углом (90°) и фиксируется защелкой.
Кабель EK-Loop PCI-E 4.0 Riser доступен для заказа в интернет-магазине EK и в партнерской сети реселлеров. Его стоимость 66,90 евро (5800 руб.).