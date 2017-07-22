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EK выпустила удлинительный кабель стандарта PCIe 4.0 X16 для подключения видеокарт

18 января 2022, 15:55




Компания EK выпустила удлинительный кабель стандарта PCIe 4.0 X16 для подключения видеокарт. Изделие относится к высокоскоростным продуктам премиум-класса и совместимо с любыми современными материнскими платами.

В списке поддерживаемых чипсетов материнских плат, прошедших тестирование, значатся Z590, Z690, X570 и B550. Кабель также был протестирован с видеокартами AMD Radeon серии RX 6000 и NVIDIA GeForce серии RTX 30. Хотя новый продукт относится к стандарту PCIe 4.0, он на 100% совместим с PCIe 3.0.

EK выпустила удлинительный кабель стандарта PCIe 4.0 X16 для подключения видеокарт


Новый соединительный кабель отличается улучшенным экранированием каналов PCIe. При разработке были предприняты специальные меры для блокировки нежелательных внешних электромагнитных и радиочастотных помех, а также устранены межканальные наводящиеся поля.

Отклонение импеданса PCIe для соединительного кабеля EK-Loop PCI-E 4.0 может составлять до 85 Ом. Сигналы, которые проходят между материнской платой и графическим процессором, согласовываются по частоте без применения дополнительных конденсаторов в кабеле. Эти элементы иногда становятся причиной появления точек отказа, их присутствие может приводить к ошибкам в работе.

Для подключения используется позолоченный разъем с длительным сроком службы. Фактически он представляет собой 4-слойную плату, которая позволяет получать сверхнадежный контакт. Разъем имеет длину 200 мм и легко гнется благодаря гибкому экранированию проводов.

EK выпустила удлинительный кабель стандарта PCIe 4.0 X16 для подключения видеокарт


Гибкость имеет чрезвычайно важное значение при плотной посадке, которая встречается при использовании корпусов малого форм-фактора (ITX). Подключение осуществляется под прямым углом (90°) и фиксируется защелкой.

Кабель EK-Loop PCI-E 4.0 Riser доступен для заказа в интернет-магазине EK и в партнерской сети реселлеров. Его стоимость 66,90 евро (5800 руб.).



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