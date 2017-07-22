С ноября 2020 года, компания Apple начала процесс внесения серьезных изменений в оснащении своих продуктов. Взамен процессоров Intel теперь там устанавливаются чипсеты собственной разработки на архитектуре ARM.
Уже на старте было заявлено, что переход займет некоторое время и будет полностью завершен к концу 2022 года. Сразу же после этого в сети появилась информация от инсайдеров, которые сообщили, что последним переходным продуктом станет настольный компьютер Mac Pro. В августе 2021 года эта информация была подтверждена официально.
Первым в линейке Apple появился чипсет M1, он был установлен в устройствах Mac mini, MacBook Air, 13-дюймовом ноутбуке MacBook Pro и 24-дюймовом моноблоке iMac. Позднее появились чипсеты M1 Pro и M1 Max, которыми были оснащены ноутбуки Apple MacBook Pro образца 2021 года.
Недавно Twitter-информатор @dylandkt снова подтвердил, что новое поколение Mac Pro завершит процесс полного перехода Apple от процессоров Intel в пользу собственных чипсетов. С его слов, эта модель будет оснащена новой платформой Apple M2.
Согласно предоставленной информации, чипсет Apple M2 будет представлять собой расширенную версию Apple M1 с б́ольшим количеством ядер. По их числу он превзойдет даже M1 Max.
В настоящее время чипсет Apple M1 Max устанавливается в 14- и 16-дюймовые модели ноутбуков MacBook Pro. В нем содержится 10 вычислительных ядер, восемь из которых являются производительными, а два других - энергоэффективными. В состав чипсета входят также 32 ядра графического процессора и 16-ядерный нейродвижок.
Изучение структуры Apple M1 Max показало, что его конструкция позволяет собирать в единый блок несколько кристаллов с использованием подключения через проприетарную шину интерконнекта. Теоретически это позволит масштабировать чипсет до конструкции уровня Multi-Chip-Module (MCM), доведя тем самым его общую емкость до 40 процессорных и 128 графических ядер.
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