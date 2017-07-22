Компания Garmin официально объявила о выпуске линейки мультиспортивных GPS-часов Fenix 7.
В новую серию вошли модели трех базовых размеров: Fenix 7S (42 мм), Fenix 7 (47 мм) и Fenix 7X (51 мм). В зависимости от размера корпуса меняется также размер дисплея. У каждой модели он свой: Fenix 7S - 1,2 дюйма, Fenix 7 - 1,3 дюйма, Fenix 7X - 1,4 дюйма.
Все модели имеют функцию пульсомера на запястье, позволяют получить краткую сводку о состоянии здоровья, поддержку Garmin Pay, хранение музыки и топографических карт.
Что касается остальных параметров, то производитель придерживается принципа свободного выбора. Покупатель может подобрать под себя разные прикладные функции, выбрав модель с учетом собственного вкуса.
Для выбора доступны тип защитного стекла (Усиленное, Power Glass или Power Sapphire), встроенный светодиодный фонарик, поддержка зарядки от Солнца, наличие многополосного GPS-приемника, фабричная установка топографических карт. Доступен также выбор типа материала, из которого изготавливается корпус.
Для занятий спортом и активного отдыха предлагаются тренировочные функции, спортивные приложения, круглосуточное наблюдение за показателями здоровья и физической формы и многое другое. Для надежного и удобного управления устройством предусмотрены кнопки и новый сенсорный экран.
Новое устройство предоставляет необходимую информацию для управления нагрузкой и повышения выносливости. Наблюдая за частотой пульса, дыханием, стрессом, сном и другими показателями, пользователь сможет оптимизировать процессы восстановления и физическое состояние в целом.
Хотя производитель уже официально объявил о начале продаж часов в России, их стоимость пока не названа.