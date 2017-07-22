Компания TCL Communication объявила о начале продаж на российском рынке персональных умных экран-очков TCL NXTWEAR G - инновационного устройства, сочетающего в себе дисплеи Micro OLED, портативность, функциональность, удобство подключения и стильный дизайн.
По замыслу разработчика, персональные экран-очки TCL NXTWEAR G предназначены в первую очередь для любителей кино и геймеров. Они открывают новые возможности и предлагают новый формат потребления визуального контента: эффект личного присутствия и создания личного пространства на работе, дома, в тренажерном зале или в дороге.
Конструкция экран-очков TCL NXTWEAR G предусматривает два дисплея с разрешением 1080p и соотношением сторон 10:9. Их использование создает эффект личного присутствия в домашнем кинозале перед 140-дюймовым телевизором, находящимся на расстоянии 4 метров. Эффект присутствия достигается за счет использования специальной системы линз и стерединамиков, расположенных на дужках экран-очков. Богатый и живой стереозвук усиливает впечатления от просмотра, обеспечивая полное погружение в происходящее на экране.
Реальная диагональ дисплейных матриц составляет 0,71 дюйма при угле просмотра 47°. Фактическое разрешение - 47 ppd (пикселей на градус обзора). Частота обновления экрана - 60 Гц. Внешний размер линз-экранов - 1,65 дюйма.
Экран-очки TCL NXTWEAR G весят 100 грамм (без учета кабеля). Видеосигнал и питание поступают через порт USB-C по протоколу DisplayPort Alt Mode, установка дополнительного внешнего питания (аккумулятора) не требуется. В качестве источника контента можно использовать Andoid-смартфоны, планшеты, гибридные устройства и ноутбуки всех основных производителей.
Дизайн TCL NXTWEAR G отличается своей футуристичностью. Корпус в глубоком черном цвете предлагает элегантные обводы и стильное сочетание зеркально-черной и софт-тач отделки. При этом он оставляет открытым периферическое зрение, что позволяет погрузиться в происходящее на экране, но не терять связи с внешним миром.
Экран-очки TCL NXTWEAR G продаются в России в магазинах «Технопарк» по рекомендованной розничной цене 54 990 рублей.
Недавно на прошедшей выставке CES 2022 компания TCL представила новую модель экран-очков TCL NXTWEAR AIR. Она легче предшественника и имеет ряд дополнительных улучшений, но в целом не отличается от NXTWEAR G своими визуальными возможностями. Эта модель появится в продаже в первом квартале 2022 года. Информация о ценах отсутствует.