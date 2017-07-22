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Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Cinema EOS 8K

19 января 2022, 14:41




Компания Canon Europe объявила о выпуске многофункциональной гибридной камеры EOS R5 C. Новинка объединила в себе функции профессиональных кинокамер Cinema EOS с возможностями фотосъемки системы EOS R. Ее можно рассматривать как модель, которая полностью соответствует запросам создателей контента и видеооператоров, работающих без команды.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Новая камера позволяет вести видеосъемку в формате 8K и фотосъемку с разрешением 45 Мп на скорости 20 кадр/сек. Аппаратной основой для этого служат полнокадровый CMOS-датчик, процессор DIGIC X и байонет RF. Новая модель EOS R5 C отличается компактностью и поддерживает технологию EOS 5D Mark II.

Камера EOS R5С стала первой в семействе Cinema EOS с поддержкой внутренней видеозаписи в формате 8K RAW с частотой 30 к/с. При использовании внешнего источника питания скорость записи может быть увеличена до 60 к/с. Даже при такой высокой скорости съемки обеспечена высокая четкость и предоставляются значительные возможности для постобработки и цветокоррекции.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Новая камера оснащена встроенной системой активного охлаждения при ведении съемки в разрешении 8K. Благодаря этому съемку можно вести на протяжении нескольких часов подряд. При этом предоставляется поддержка HDR с перекодированием PQ и HLG, а также гаммы Canon Log 3.

Применяемая система автофокусировки по глазам Dual Pixel CMOS AF, а также интеллектуальное слежение и распознавание (функция EOS iTR AF X) являются основой для получения точных и резких кадров. Передовая технология способна сохранить отслеживание, даже когда человек отводит глаза - в этом случае автофокусировка переключается на отслеживание положения головы.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Высокое качество съемки обеспечивает также система стабилизации. Она осуществляет координированное управление и работает совместно с оптической и электронной стабилизацией в объективе, нейтрализуя дрожание при съемке с рук.

Для съемки при слабой освещенности применяется расширенная шкала светочувствительности ISO, доходящая до 51 200. Это дает фотографу свободу при использовании формата HEIF с глубиной цвета 10 бит, расширенным динамическим диапазоном и большим цветовым охватом. Аппарат поддерживает три новых разновидности формата RAW: RAW HQ (высокое качество), RAW ST (стандартное качество) и RAW LT (облегченный файл). Имеются два слота для карт памяти - CFexpress 2.0 Type B и UHS-II SD; это позволяет вести одновременную запись в разных форматах, с разными параметрами разрешения и глубины цвета.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Canon EOS R5 C поддерживает популярный формат Canon XF-AVC 10 бит, который позволяет записывать стримы со скоростью передачи данных 810 Мбит/с и гибким выбором настроек MP4. Кроме того, процессор обеспечивает съемку 4K-видео с высокой частотой кадров и разрешением 120p без уменьшения угла обзора и с сохранением автофокусировки.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Камера Canon EOS R5 C оснащена инновационным байонетом RF с укороченным рабочим отрезком и 12-контактным разъемом для быстрого обмена данными между камерой и объективом. Она совместима с объективами Canon EF, RF и кинообъективами, а также с анаморфотными объективами других производителей.

Canon EOS R5 C оборудована также многофункциональным разъемом для крепления аксессуаров. Он обеспечивает коммуникацию и питание дополнительного оборудования, например стереомикрофона Canon DM-E1D, вспышки Canon Speedlight 470EX-AI и микрофонного XLR-адаптера TASCAM CA-XLR2d. Она также имеет специальный разъем ввода/вывода временного кода для интеграции с профессиональными многокамерными системами.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future


Canon EOS R5 C весит всего 680 г. Ее корпус изготовлен из магниевого сплава и защищен от пыли и влаги благодаря конструкции, которая отводит потоки воздуха от электрических компонентов.

Canon Europe представила первую полнокадровую камеру Canon Cinema EOS 8K

Источник: Future




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro. Эта камера Razer Kiyo Pro потенциально способна стать лучшим другом стримеров, удалённых сотрудников и обычных экстравертов. Она оснащается большим светочувствительным сенсором, может записывать Full HD видео на 60 к/с, поддерживает HDR и предлагает множество опций для тонкой настройки. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор веб-камеры Razer Kiyo Pro: когда стриминг - это призвание".

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