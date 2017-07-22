Microsoft обновила линейку ноутбуков, соответствующих современным требованиям системы образования.
С учетом требований унификации в Microsoft, считают, что все устройства должны работать под управлением специальной учебной версии Windows 11 SE. Она доступна для заказа через образовательные каналы.
Портфолио включает ноутбук Surface Laptop SE, разработанный компакнией специально под Windows 11 SE. Помимо этого Microsoft назвала подходящие устройства, которые выпускают ее партнеры. Эти ноутбуки и планшеты также оснащаются ОС Windows 11 SE и имеют невысокую цену от 249 долларов (19 000 руб.).
В число упомянутых партнеров Microsoft попали компании Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo и Positivo. В списке названы модели, в которых используются процессоры Intel и AMD.
Эти ноутбуки, по оценкам Microsoft, способны поддерживать современную, достаточно крупную коллекцию специализированного программного обеспечения. Программы в нее были отобраны таким образом, чтобы удовлетворять текущим и будущим потребностям учащихся, преподавателей и школ.