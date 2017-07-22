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Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

19 января 2022, 16:01




Microsoft обновила линейку ноутбуков, соответствующих современным требованиям системы образования.

С учетом требований унификации в Microsoft, считают, что все устройства должны работать под управлением специальной учебной версии Windows 11 SE. Она доступна для заказа через образовательные каналы.

Портфолио включает ноутбук Surface Laptop SE, разработанный компакнией специально под Windows 11 SE. Помимо этого Microsoft назвала подходящие устройства, которые выпускают ее партнеры. Эти ноутбуки и планшеты также оснащаются ОС Windows 11 SE и имеют невысокую цену от 249 долларов (19 000 руб.).

В число упомянутых партнеров Microsoft попали компании Acer, ASUS, Dell, Dynabook, Fujitsu, HP, JP-IK, Lenovo и Positivo. В списке названы модели, в которых используются процессоры Intel и AMD.

Эти ноутбуки, по оценкам Microsoft, способны поддерживать современную, достаточно крупную коллекцию специализированного программного обеспечения. Программы в нее были отобраны таким образом, чтобы удовлетворять текущим и будущим потребностям учащихся, преподавателей и школ.

Нынешний список представлен в следующем виде:

  • Ноутбук Acer TravelMate Spin B3
    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • Ноутбук ASUS BR1100F
    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • Ноутбук Dell Latitude 3120 и 3120 2-in-1

    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • Ноутбук DynaBook E10-S
    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • 14-дюймовый ноутбук HP ProBook Fortis G9
    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • Ноутбук JP.IK Leap T304 и JP.IK Leap Turn T303
    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования

  • Планшет Lenovo 10w

    Microsoft анонсировала линейку ноутбуков с Windows 11 SE для системы образования





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1. Ноутбук-трансформер Dell Inspiron 14 5410 2-in-1 оказался этаким универсальным бойцом, легко справляющимся с любыми офисными задачами. Ко всему прочему, гаджет выглядит действительно стильно и работает практически бесшумно. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор ноутбука-трансформера Dell Inspiron 14 5410 2-in-1: универсальный боец".

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