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Intel разместила заказ на покупку системы полупроводниковой печати ASML TWINSCAN EXE:5200 в 2025 году

19 января 2022, 17:41




Корпорация Intel разместила первый в отрасли заказ на покупку крупносерийной производственной системы для полупроводниковой литографии ASML TWINSCAN EXE:5200. Система еще находится на стадии разработки. Соглашение между двумя компаниями было достигнуто в рамках долгосрочной программы сотрудничества.

Новая система TWINSCAN EXE:5200 будет применять технологию полупроводниковой литографии методом воздействия экстремального (сверхжесткого) ультрафиолетового излучения (EUV) с высоким значением числовой апертуры (High-NA).

Intel разместила заказ на покупку системы полупроводниковой печати ASML TWINSCAN EXE:5200 в 2025 году


В настоящее время технология EUV уже массово применяется компаниями TSMC, Samsung и Intel в производства микросхем для новейших компьютеров и смартфонов. Для печати используются литографические машины ASML EUV. Находящаяся в разработке новая версия машины EUV носит название High NA. Ее использование позволит производителям выпускать микросхемы с более сложной топологией и системой питания следующего поколения.

Числовая апертура в сочетании с используемой в оптике станка длиной волны определяет наименьший печатный элемент, который позволяет выпустить станок. Производительность системы ASML TWINSCAN EXE:5200 оценивается более чем в 200 пластин в час.

Еще в июле прошлого года Intel объявила на мероприятии Accelerated, что планирует стать первой среди производителей микросхем, кто внедрит технологию High-NA. Это следует из ее планов реализации дорожной карты инноваций в области транзисторов.

В 2018 году компания Intel стала первой, кто приобрел нынешнюю систему TWINSCAN EXE:5000. Новое объявление о покупке системы EXE:5200 связывают с намерением Intel начать производство микросхем с высокой числовой апертурой EUV уже с 2025 года.

Intel разместила заказ на покупку системы полупроводниковой печати ASML TWINSCAN EXE:5200 в 2025 году


Платформа EXE представляет собой эволюционный шаг в развитии технологии EUV. Она включает в себя новый дизайн оптики и обеспечивает значительное сокращение продолжительности производственных этапов по формированию полупроводниковой сетки и выпуску пластины.

Системы TWINSCAN EXE:5000 и TWINSCAN EXE:5200 имеют числовую апертуру 0,55. Это отражает рост точности при полупроводниковой печати по сравнению с машинами EUV предыдущего уровня, где используются линзы с числовой апертурой 0,33. Переход на новые нормы позволит существенно повысить разрешение формирования шаблонов и даст возможность печатать более мелкие элементы транзисторов.



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