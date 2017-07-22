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Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России

19 января 2022, 20:09




Компания AMD объявила о начале продаж в России игровой видеокарты Radeon RX 6500 XT. Она пополнила линейку игровых карт нового поколения, лидерство которым задают модели AMD Radeon RX 6800 XT и NVIDIA GeForce RTX 3080.

Видеокарта Radeon RX 6500 XT изготавливается с использованием 6-нм техпроцесса. Принадлежность к архитектуре AMD RDNA 2 является прямой заявкой на совместимость для запуска требовательных игр класса ААА в разрешении 1080p.

Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


AMD Radeon RX 6500 XT стала первой бюджетной видеокартой, предлагающей геймерам возможности моделей AMD более высокого класса, включая и поддержку трассировки лучей DXR. Несмотря на высокую производительность, 6500 XT окажется доступнее многих других. Она получит на 65% более низкий ценник по сравнению с AMD Radeon RX 6600, при этом производительность видеокарты будет удвоена за счет перехода на новую архитектуру.

Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Новая видеокарта имеет 16 Мбайт кэша AMD Infinity Cache, что поможет снизить задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями. За счет использования технологии AMD Smart Access Memory видеокарта позволит повысить производительность при работе в паре с некоторыми настольными процессорами AMD Ryzen и материнскими платами AMD 500-й серии. Рост производительности произойдет за счет того, что AMD Smart Access Memory предоставляет процессорам AMD Ryzen доступ к высокоскоростной памяти GDDR6.

Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Есть поддержка AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), которая помогает масштабировать изображения с повышением частоты кадров. Поддержка AMD Radeon Anti-Lag позволяет сократить время отклика ввода-вывода данных, делая игры более отзывчивыми.

Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Видеокарты Radeon RX 6500 XT выпускаются партнерами AMD, среди которых: ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston. Их модели уже продаются в России в розничных магазинах ДНС, Ситилинк и ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ по ценам от 17 999 рублей.

Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России


Видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT на базе RDNA 2 поступили в продажу в России




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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