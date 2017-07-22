Компания AMD объявила о начале продаж в России игровой видеокарты Radeon RX 6500 XT. Она пополнила линейку игровых карт нового поколения, лидерство которым задают модели AMD Radeon RX 6800 XT и NVIDIA GeForce RTX 3080.
Видеокарта Radeon RX 6500 XT изготавливается с использованием 6-нм техпроцесса. Принадлежность к архитектуре AMD RDNA 2 является прямой заявкой на совместимость для запуска требовательных игр класса ААА в разрешении 1080p.
AMD Radeon RX 6500 XT стала первой бюджетной видеокартой, предлагающей геймерам возможности моделей AMD более высокого класса, включая и поддержку трассировки лучей DXR. Несмотря на высокую производительность, 6500 XT окажется доступнее многих других. Она получит на 65% более низкий ценник по сравнению с AMD Radeon RX 6600, при этом производительность видеокарты будет удвоена за счет перехода на новую архитектуру.
Новая видеокарта имеет 16 Мбайт кэша AMD Infinity Cache, что поможет снизить задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями. За счет использования технологии AMD Smart Access Memory видеокарта позволит повысить производительность при работе в паре с некоторыми настольными процессорами AMD Ryzen и материнскими платами AMD 500-й серии. Рост производительности произойдет за счет того, что AMD Smart Access Memory предоставляет процессорам AMD Ryzen доступ к высокоскоростной памяти GDDR6.
Есть поддержка AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), которая помогает масштабировать изображения с повышением частоты кадров. Поддержка AMD Radeon Anti-Lag позволяет сократить время отклика ввода-вывода данных, делая игры более отзывчивыми.
Видеокарты Radeon RX 6500 XT выпускаются партнерами AMD, среди которых: ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX и Yeston. Их модели уже продаются в России в розничных магазинах ДНС, Ситилинк и ОНЛАЙН ТРЕЙД.РУ по ценам от 17 999 рублей.
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