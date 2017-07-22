Компания AMD выпустила видеокарту Radeon PRO W6400 для рабочих станций по очень демократичной цене, которая способна воодушевить всех пользователей. Эксперты уже поспешили назвать новую модель «королем» среди недорогих графических карт для рабочих станций.
В основе Radeon PRO W6400 использован 6-нм ультра-премиальный графический процессор AMD Navi 24 (RDNA2) с тепловой мощностью (TDP) до 50 Вт. Карта оснащена 768 потоковыми процессорами, что указывает на использование более мощного графического чипа, арсенал которого был фабрично урезан.
AMD Radeon W6400 предлагает 4 Гбайт буферной памяти GDDR6, доступ к которой осуществляется по 64-битной шине памяти. Хотя модель имеет полноразмерный слот PCIe 4.0, к графическому процессору подключены только четыре канала данных. Это может стать узким местом даже в системах PCIe 3.0, отмечают эксперты.
Новая карта упакована в компактном корпусе, который легко вмещается в современные настольные компьютеры даже с малым форм-фактором.
Видеокарта AMD Radeon PRO W6400 оптимизирована под требования популярных приложений САПР и офисных рабочих нагрузок. По сравнению с графическими картами предыдущего поколения, она обеспечивает втрое более высокую производительность в тестах на вращение 3D-орбиты в затененном режиме в Autodesk AutoCAD 2022.
Ожидается, что AMD Radeon PRO W6400 появится в продаже в 1 квартале 2022 года по цене от 229 долларов.
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