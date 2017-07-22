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Intel установила первый EUV-сканер для производства микросхем на заводе Fab 34 в Ирландии

19 января 2022, 23:03




Компания Intel объявила об успешной доставке на строящийся в Ирландии новый завод для производства микросхем - фабрики Fab 34 - первого EUV-сканера для фотолитографии в глубоком ультрафиолете. Эта система фотопечати полупроводников следующего поколения, которая использует свет экстремального ультрафиолетового диапазона с длиной волны около 13,5 нм. В качестве мощных источников света в EUV-диапазоне используются синхротроны или плазма, разогреваемые лазерным импульсом или электрическим разрядом.

Операция по доставке нового оборудования была осуществлена на прошлой неделе. Литографический модуль был доставлен в Ирландию на грузовике на завод Intel в Лейкслипе. До этого станок совершил перелет через Атлантический океан с завода Intel в Орегоне.

Intel установила первый EUV-сканер для производства микросхем на заводе Fab 34 в Ирландии


Новый литографический модуль будет работать в сочетании со EUV-оборудованием, которое называют «жемчужиной» производственных мощностей Intel в Ирландии. Он позволит наносить точный рисунок на кремниевые пластины с юстировкой и экспозицией. После фотолитографии пластина будет направляться для прецизионного обжига в печь с последующей фотопроявкой и ополаскиванием.

На типовой фабрике Intel обычно устанавливается около 1200 таких современных установок, многие из них стоят по несколько миллионов долларов каждый.

Intel установила первый EUV-сканер для производства микросхем на заводе Fab 34 в Ирландии


Работа на фабрике Fab 34 началась в 2019 году, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год. После внедрения этих мощностей производственные площади Intel в Ирландии удвоятся. Здесь будут устанавливаться производственные линии для техпроцесса Intel 4. Общая стоимость возведения и оснащения фабрики Fab 34 в Ирландии оценивается в 7 млрд долларов.





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