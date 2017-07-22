Компания Google добавила в Android 12 новую функцию, которая позволяет принудительно запретить использование сетей 2G. Функция получила название Kill Switch и представляет собой «выключатель» для сетей 2G.
Инициатором введения запрета на использование сетей 2G выступает американская некоммерческая правозащитная организация Electronic Frontier Foundation (Фонд электронных рубежей), которая борется за защиту прав, заложенных в Конституции США и Декларации независимости, в связи с появлением новых технологий связи. Она предпринимает различные попытки для установления запрета на использование 2G уже с 2020 года.
Причина, почему Google и EFF пытаются запретить применение 2G, достаточно проста. Хотя много лет назад 2G был стандартом сотовой связи, есть веская причина, которая подталкивает к тому, чтобы ограничить применение 2G только случаями вызова экстренных служб.
Главная проблема - это отсутствие конфиденциальности при использовании сетей 2G. Этому устаревающему стандарту сотовой связи не хватает средств безопасности, к которым уже привыкли современные пользователи.
На текущий момент отдельные операторы связи уже начали отключать сети 3G в США, целиком переходя на использование 4G и 5G. Но проблема с современными телефонами заключается в том, что при отсутствии достаточных сетевых ресурсов для подключения к сетям 4G и 5G, они начинают активно подключаться к услугам 2G.
Согласно EEF, в отношении 2G имеется две основные проблемы. Во-первых, он использует слабое шифрование между базовой станцией и клиентским устройством. Злоумышленник может взломать его в режиме реального времени и перехватывать звонки или передаваемые текстовые сообщения. Фактически злоумышленник может добиться этого пассивным путем, даже не передав ни одного пакета.
Вторая проблема 2G связана с тем, что при этом стандарте на телефоне не проверяется аутентификация базовой станции. Это означает, что любой злоумышленник может легко выдать себя за «настоящую базовую станцию 2G».