Японская компания Yamaha объявила о своем решении оснастить новую модель электрического скутера Yamaha сменными аккумуляторами тайваньской компании Gogoro.
Новый скутер Yamaha EMF отличается ярким дизайном с футуристичными панелями кузова, что придает ему уникальный внешний вид, который совершенно не похож на предыдущие модели скутеров Yamaha.
Новая модель скутера оснащается электродвигателем мощностью 7,6 кВт*ч. Он устанавливается в центральной части транспортного средства и использует цепную передачу для передачи вращающего момента на заднее колесо.
Интерес к технологии сменных аккумуляторных батарей компании Gogoro резко вырос после привлечения ею значительных инвестиций на развитие собственной инфраструктуры. Компания планирует строительство широкой сети зарядных станций GoStations сначала на Тайване, а затем и в других регионах мира.
Качественное отличие новых станций зарядки состоит в том, что Gogoro намерена оснастить их необходимым запасом сменных батарей, чтобы владельцы скутеров могли не тратить время на подзарядку, а просто заменять разряженные аккумуляторы на сменные и уже заряженные, приезжая на станции обслуживания GoStations.
В настоящее время практически все электрические скутеры на Тайване оснащены сменными батареями от компании Gogoro. Ее станции GoStations - это больше, чем просто заправочные станции. Планируется, что именно там будет предоставляться необходимая поддержка для замены разряженных батарей.
Новый скутер Yamaha EMF также появится сначала на Тайване. Его эксплуатация будет опираться на обширную инфраструктуру GoStations по всей стране. Скутер Yamaha EMF может разогнаться с 0 до 50 км/ч за 3,5 секунды. У него есть специальное отделение для хранения между ногами водителя; там имеется устройство для крепления стакана и место для хранения вещей.