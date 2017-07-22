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В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр

20 января 2022, 13:15




Компания AMD скрыла в блогах свое сообщение от июня 2020 года. В нем сообщалось, что для запуска современных игр уже нельзя считать достаточным наличие только 4 Гбайт видеопамяти. Удаление записи было выполнено тихо, без объявлений, что придало определенную таинственность событию.

Изменения в блогах увидел блогер KitGuru. Он обратил внимание, что AMD перестала называть 4 Гбайта буферной видеопамяти проблемой для запуска игр. Проверив блог, он обнаружил, что в нем пропала соответствующая запись.

В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр


Напомним, что сообщалось в блоге AMD в июне 2020 г.:

В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр


«AMD является лидером в отрасли, предлагая геймерам графические решения с большим объемом VRAM для всего ассортимента выпускаемой продукции. На рынке встречаются также конкурентные продукты начального уровня в той же ценовой категории, которые предлагают к использованию до 4 Гбайт видеопамяти. Этого объема явно недостаточно для запуска современных игр.

Нельзя ограничиваться только 4 Гбайт видеопамяти и лучше выходить за рамки этого ограничения. рекомендует играть на графических картах серии Radeon RX с 6 или 8 Гбайтами видеопамяти и наслаждаться максимальными опциями настройки игр».

В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр


Выбор в пользу большего объема памяти для запуска игр следующего поколения объясняется тем, что для загрузки текстур, особенно при работе при опциях высокого качества графики в настройках, действительно требуется больше видеопамяти. В том же 2020 году AMD делала заявления, что нехватка графической памяти может привести к появлению сообщений об ошибках, снижению FPS и зависанию игры.

После того, как AMD удалила соответствующую запись 2020 года в своем блоге, можно решить, что в 2022 году эта проблема, по-видимому, больше не существует. Но эксперты связывают это с другим событием: выпуском новой видеокарты Radeon RX 6500XT 4 GB, оснащеннjq 4 Гбайтами видеопамяти. Это первая 4-гигабайтная модель видеокартs на базе архитектуры RDNA 2. Ее рекомендованная розничная цена - 199 долларов.

В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр


Новая видеокарта оснащена недорогим графическим 6-нм процессором Navi 24 XT, который явно предназначен для недорогих ноутбуков. Однако из-за продолжающегося дефицита с выпуском микросхем в AMD приняли решение использовать этот GPU и в серии X500 для настольных ПК.

Бытует также мнение, что сообщение в блоге, которое внезапно исчезло с веб-сайта сообщества AMD, было частью маркетинговой кампании по раскрутке видеокарты Radeon RX 5500 XT 8GB. По слухам, скоро может появиться усеченная модель Radeon RX 5500 XT 4GB.

В AMD перестали считать 4 Гбайта недостаточным объемом видеопамяти для игр




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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