Компания ZALMAN выпустила линейку универсальных жидкостных кулеров Alpha. В новом наборе доступны три модели с разным размером радиатора: Alpha 36 (360x120 мм), Alpha 28 (280x140 мм) и Alpha 24 (240x120 мм). Основное преимущество новой системы охлаждения - это инновационная конструкция помпы.
ZALMAN разработала помпу с тремя независимыми каналами для подачи охлаждающей жидкости. Разделение затрагивает как входящий (inflow), так и выходящий (outflow) потоки. Новая конструкция позволяет обходить проблему перегрузки в работе агрегата.
Как утверждают разработчики, благодаря применению инновационной конструкции удалось повысить эффективность охлаждения. Источником оптимизации стало сокращение количества застаивающейся жидкости в камере помпы.
Теплоотводящая основа кулера изготовлена из меди. Имеется крупная микропористая решетка с зазором 0,15 мм. Помпа управляется встроенным контроллером, учитывающим текущую потребность в охлаждении. Помповый блок имеет куполообразную верхнюю часть с ARGB-подсветкой, которая свободно перемещается. Благодаря этому, можно удобно расположить логотип ZALMAN, и он будет виден при любой конфигурации.
Скорость вращения 120-мм вентиляторов, входящих в комплект Alpha 36 и Alpha 24, составляет от 500 до 1800 об/мин. Уровень создаваемого статического давления равняется 1,90 мм вод.ст., максимальный уровень шума - 33 дБА.
Для 140-мм вентилятора, входящего в комплект Alpha 28, скорость вращения составляет от 500 до 1600 об/мин. Уровень статического давления равняется 1,70 мм вод.ст., максимальный уровень шума - 34 дБА.
Новые кулеры совместимы с сокетами LGA1700, AM4 и LGA1200.