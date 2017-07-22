Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника. Причиной этого решения стало то, что с помощью криптовалют осуществляется финансирование оппозиции и средств массовой информации, которые признаны в России иноагентами. В ФСБ уверены, что таким способом удастся лишить эти организации доступа к финансовым средствам.
На запрос российского информационного агентства Интерфакс к Центробанку и ФСБ подтвердить данную информацию, ни один из указанных источников комментариев не предоставил.
ФСБ давно и целенаправленно лоббировала введение запрета на обращение криптовалют в России. Организация ссылалась на трудности при отслеживании платежей в криптовалютах, а также активное использование россиянами криптопожертвований в пользу "нежелательных организаций", количество которых в последнее время росло, сообщает Интерфакс.
Согласно оценкам Bloomberg, на счетах россиян сейчас имеется примерно 17 млн криптокошельков (по всей видимости, имеются в виду только горячие криптокошельки). Общая сумма средств, находящихся в этих активах, составляет около 7 трлн рублей (91,9 млрд долларов). В то же время, отмечает Интерфакс, финансирование оппозиции составляет крайне незначительную часть от этого суммы "криптопирога".
Еще в декабре депутат Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, предложил российским властям определиться с тем, как они относятся к криптовалютам и поставить точку в их правовом регулировании, жестко прописав ответственность в случае введения каких-либо запретов и ограничений. Это заявление было сделано в Думе во время обсуждения проекта «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2022-2024 годы».
На это заявление Алексей Моисеев, замминистра финансов, отметил, что в части регулирования криптовалют пока еще нет полного согласия. Аксаков также отметил тогда, что во власти обсуждается два диаметрально противоположных подхода к регулированию криптовалют - от полного запрета до легализации бирж. По мнению Аксакова, в течение 2022 года властям необходимо определиться с выбором.
Последовательным противником криптовалют выступает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Как регулятор, Банк выступает против проведения операций с криптовалютой с использованием российской финансовой инфраструктуры. В то же время Россия не планировала идти по пути Китая и вводить запрет на покупку гражданами криптовалют на иностранных биржах. Пока российское законодательство не запрещает покупать криптовалюту на зарубежных рынках ни физическим, ни юридическим лицам, но запрещен ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри России. Как заявил Моисеев, планов менять такой порядок не было.
Российская финансовая инфраструктура может использоваться для покупки криптовалют в двух случаях: когда физические лица, используя счет в российском банке, приобретают криптовалюту напрямую через работающие за рубежом криптобиржи, криптообменники и онлайн-кошельки либо когда российские финансовые компании предлагают инвесторам купить финансовые продукты, где базисным активом являются криптовалюты.
В этой ситуации Набиуллина заявила, что криптовалюты «продолжают использоваться для нелегальных операций криминального характера».
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