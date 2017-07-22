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SilentiumPC представляет новые модели компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White

20 января 2022, 17:42




Польская компания SilentiumPC объявила о выпуске трех моделей специализированных компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White.

Первые две модели - GD700 и GD700E - похожи друг на друга, отличаясь только тем, что модель GD700E имеет электрическую систему регулировки высоты столешницы.

Столы этой конструкции отличаются повышенной прочностью и устойчивостью. Они предоставляют разнообразные возможности для прокладки кабеля, их столешница отличается значительной шириной и толщиной - на ней всегда найдется много места для различных аксессуаров и периферийных устройств любого веса и размера. Поскольку таких устройств обычно накапливается немало - коврики для мыши XXL, полноразмерные клавиатуры, несколько мониторов и т.д. - данное свойство рассматривается как отдельное достоинство.

SilentiumPC представляет новые модели компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White


Для прокладки кабелей имеются удобные резиновые втулки. На задней стороне столешницы сделаны три выреза, благодаря которым можно удобно спрятать кронштейны для крепления мониторов, а также проложить дополнительные кабели. Есть также металлический держатель для наушников, который можно разместить слева, справа или даже на переднем или боковом краях стола.

SilentiumPC представляет новые модели компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White


Третья модель - GD100 Onyx White - является модернизированной версией популярного стола SilentiumPC GD100. Главное отличие - белый цвет стола.

Стол оснащен рядом практичных решений для укладки кабеля: металлическая полка под фигурной столешницей, плоская резиновая втулка на поверхности стола, дополнительные втулки в ножках для укладки кабеля. Карбоновая отделка столешницы выглядит великолепно, ее легко чистить, и она устойчива к царапинам.

Одной из особенностей GD700E стала регулировка высоты с помощью электрического подъемника. Для управления им используется панель с кнопками, расположенная в передней части стола. Высота стола может плавно меняться в диапазоне от 73 до 120 см. Панель управления позволяет сохранять до четырех настроек высоты.

SilentiumPC представляет новые модели компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White


Цены:

  • SPC Gear GD100 Onyx White - 215 евро (18 700 руб.)
  • SPC Gear GD700 - 279 евро (24 200 руб.)
  • SPC Gear GD700E - 369 евро (32 000 руб.)




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed. Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed в компактном форм-факторе 65% предлагает сразу несколько возможностей беспроводного и проводного подключения, имеет индивидуальную RGB-подсветку каждой клавиши и выпускается в вариантах с переключателями Razer Green и Yellow. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор компактной клавиатуры Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: первый пошёл".

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