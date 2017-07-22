Польская компания SilentiumPC объявила о выпуске трех моделей специализированных компьютерных столов серии Gear: GD700, GD700E и GD100 Onyx White.
Первые две модели - GD700 и GD700E - похожи друг на друга, отличаясь только тем, что модель GD700E имеет электрическую систему регулировки высоты столешницы.
Столы этой конструкции отличаются повышенной прочностью и устойчивостью. Они предоставляют разнообразные возможности для прокладки кабеля, их столешница отличается значительной шириной и толщиной - на ней всегда найдется много места для различных аксессуаров и периферийных устройств любого веса и размера. Поскольку таких устройств обычно накапливается немало - коврики для мыши XXL, полноразмерные клавиатуры, несколько мониторов и т.д. - данное свойство рассматривается как отдельное достоинство.
Для прокладки кабелей имеются удобные резиновые втулки. На задней стороне столешницы сделаны три выреза, благодаря которым можно удобно спрятать кронштейны для крепления мониторов, а также проложить дополнительные кабели. Есть также металлический держатель для наушников, который можно разместить слева, справа или даже на переднем или боковом краях стола.
Третья модель - GD100 Onyx White - является модернизированной версией популярного стола SilentiumPC GD100. Главное отличие - белый цвет стола.
Стол оснащен рядом практичных решений для укладки кабеля: металлическая полка под фигурной столешницей, плоская резиновая втулка на поверхности стола, дополнительные втулки в ножках для укладки кабеля. Карбоновая отделка столешницы выглядит великолепно, ее легко чистить, и она устойчива к царапинам.
Одной из особенностей GD700E стала регулировка высоты с помощью электрического подъемника. Для управления им используется панель с кнопками, расположенная в передней части стола. Высота стола может плавно меняться в диапазоне от 73 до 120 см. Панель управления позволяет сохранять до четырех настроек высоты.