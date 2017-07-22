Согласно новому исследованию глобального рынка потоковой передачи музыки, проведенному компанией Midia Research, стиминговый сервис Apple Music стал вторым по популярности в мире. Хотя он сильно отстает от лидера - сервиса Spotify - его присутствие на втором месте отражает стремление к развитию в этом направлении.
По данным Midia Research, во втором квартале 2021 года подписчики Apple Music составляли 15% всех слушателей стриминговых сервисов в мире. Сервис Spotify оставался при этом доминирующим сервисом; его доля составляет вдвое больше и равнялась 31%.
В то же время отмечается, что доля Spotify показало небольшое падение - с 33% в 2020 году до 31%. Годом раньше, во втором квартале 2019 года, доля Spotify была еще выше - 34%.
Третье и четвертое места в рейтинге разделили Amazon Music и Tencent Music - они получили равную долю рынка (13%). Пятое место досталось сервису YouTube Music - 8% подписок по всему миру.
С точки зрения динамики роста базы подписчиков, отличный результат показал сервис Amazon Music (25%). Он опередил Spotify, который сумел нарастить свою базу только на 20%. А лидером по динамике роста стал сервис YouTube Music, причем второй год подряд; его база подписчиков выросла за 12 месяцев более чем на 50%.
Отмечается, что единственным сервисом, который увеличил свою долю на мировом рынке за указанный период в возрастной категории представителей поколения Z (родившихся в период с 1995 по 2010 гг.) и молодых миллениалов (родившихся в период с 1981 по 1996 гг.), стал YouTube Music.
В отчете отмечается, что к концу второго квартала 2021 года мировой рынок потоковой передачи музыки вырос на 109,5 млн (около 26% в годовом исчислении), а общее количество подписчиков достигло почти 524 млн слушателей.