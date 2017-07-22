Компания Samsung подтвердила готовность провести свое традиционное мероприятие Galaxy Unpacked в феврале. Интерес к этому событию огромен, и вокруг него до сих пор ходило множество слухов. Поэтому компания поспешила успокоить общественность и сделать объявление заранее.
Самое интересное - Samsung сразу заявила, что собирается анонсировать «самое яркое и замечательное устройство серии S, которое она когда-либо создавала».
Следующее поколение мобильных устройств Galaxy S объединит в себе лучшие достижения линейки Samsung Galaxy, став действительно «совершенным устройством». Тем самым подтверждено, что компания собирается интегрировать лучшие функции Galaxy Note в новой флагманской модели Galaxy S22 Ultra. Об этом раньше ходили лишь слухи, теперь они подтверждены.
Об этом заявил доктор Тэ Мун Ро, президент и глава MX Business, Samsung Electronics. В частности, он сказал: «Многие были удивлены, когда Samsung не выпустила новый Galaxy Note в прошлом году. Многим нравится беспрецедентная креативность и эффективность серии Galaxy Note. Она позволяет в мгновение ока переключиться с игровой нирваны на высочайшую производительность. Многие были в восторге от реалистичного S Pen, пользоваться которым так же удобно, как авторучкой на бумаге. Мы не забыли об этих впечатлениях, которые многие любят».
По слухам, новинка станет первым смартфоном серии Galaxy S, где появится слот для S Pen. Согласно более ранним слухам, этот телефон оснащен 6,8-дюймовым изогнутым экраном с разрешением Quad HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Смартфон должен работать на чипсете Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1, причем выбор будет зависеть от рынка продаж. Ожидается, что он появится в версиях с 12 + 256 Гбайт, 12 + 512 Гбайт и 16 Гбайт + 1 Тбайт памяти.
По слухам, смартфон оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 10-мегапиксельной камерой с трехкратным увеличением и 10-мегапиксельной телеобъективом с 10-кратным увеличением. Такая конфигурация оптики была у предшественника, но Samsung может внести коррективы.
Ожидается, что смартфон будет комплектоваться батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки.
Серия Samsung Galaxy S22, скорее всего, будет представлена моделями Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.
Компания также выпустила видео, где даются некоторые намеки о новом стандарте производительности и качества смартфонов.
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