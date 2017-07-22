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Samsung официально покажет самый интересный смартфон Galaxy S на Galaxy Unpacked в феврале

21 января 2022, 11:43




Компания Samsung подтвердила готовность провести свое традиционное мероприятие Galaxy Unpacked в феврале. Интерес к этому событию огромен, и вокруг него до сих пор ходило множество слухов. Поэтому компания поспешила успокоить общественность и сделать объявление заранее.

Самое интересное - Samsung сразу заявила, что собирается анонсировать «самое яркое и замечательное устройство серии S, которое она когда-либо создавала».

Samsung покажет преемника Galaxy Note на ивенте Galaxy Unpacked в феврале


Следующее поколение мобильных устройств Galaxy S объединит в себе лучшие достижения линейки Samsung Galaxy, став действительно «совершенным устройством». Тем самым подтверждено, что компания собирается интегрировать лучшие функции Galaxy Note в новой флагманской модели Galaxy S22 Ultra. Об этом раньше ходили лишь слухи, теперь они подтверждены.

Об этом заявил доктор Тэ Мун Ро, президент и глава MX Business, Samsung Electronics. В частности, он сказал: «Многие были удивлены, когда Samsung не выпустила новый Galaxy Note в прошлом году. Многим нравится беспрецедентная креативность и эффективность серии Galaxy Note. Она позволяет в мгновение ока переключиться с игровой нирваны на высочайшую производительность. Многие были в восторге от реалистичного S Pen, пользоваться которым так же удобно, как авторучкой на бумаге. Мы не забыли об этих впечатлениях, которые многие любят».

Samsung покажет преемника Galaxy Note на ивенте Galaxy Unpacked в феврале


По слухам, новинка станет первым смартфоном серии Galaxy S, где появится слот для S Pen. Согласно более ранним слухам, этот телефон оснащен 6,8-дюймовым изогнутым экраном с разрешением Quad HD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Смартфон должен работать на чипсете Exynos 2200 или Snapdragon 8 Gen 1, причем выбор будет зависеть от рынка продаж. Ожидается, что он появится в версиях с 12 + 256 Гбайт, 12 + 512 Гбайт и 16 Гбайт + 1 Тбайт памяти.

По слухам, смартфон оснащен 108-мегапиксельной основной камерой, 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, 10-мегапиксельной камерой с трехкратным увеличением и 10-мегапиксельной телеобъективом с 10-кратным увеличением. Такая конфигурация оптики была у предшественника, но Samsung может внести коррективы.

Ожидается, что смартфон будет комплектоваться батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, беспроводной зарядки и обратной беспроводной зарядки.

Серия Samsung Galaxy S22, скорее всего, будет представлена моделями Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra.

Компания также выпустила видео, где даются некоторые намеки о новом стандарте производительности и качества смартфонов.





Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор vivo Y53s и vivo Y21. Смартфоны смотрятся ярко и современно, каждый по-своему приковывая к себе внимание. При этом они оснащаются мощной батареей, и предлагают NFC-чип для бесконтактных платежей. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор vivo Y53s и vivo Y21: доступные смартфоны с ярким дизайном".

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