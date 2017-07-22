Издание Verge сообщает, что Google начала форсировать работы по созданиею собственной гарнитуры дополненной реальности (AR). Цель компании - не отстать от конкурентов в создании подобной гарнитуры. Ну а в числе последних называют прежде всего Apple и Meta.
Разработка ведется в рамках проекта Project Iris. Google планирует выпустить соответствующее устройство к 2024 году. В то же время отмечается, что пока эта дата является ориентировочной и неокончательной.
Как и Apple, Google рассматривает свою модель Project Iris как полностью беспроводную. В ее работе будут использоваться внешние камеры. С их помощью будет формироваться контент, накладывающийся на картину реального мира.
Никакой подробной информации о новинке пока нет. Ее прототип удалось увидеть лишь со стороны. И, по слухам, он напоминает очки для горных лыж. Согласно материалу, опубликованному в Verge, очки AR оснащены специальным чипсетом Google. Это та же платформа, которая устанавливается в смартфоны Pixel.
Разработки ведутся на закрытом объекте в районе залива Сан-Франциско. Вся информация о Project Iris хранится в строжайшем секрете, а здание, в котором разрабатывается гаджет, находится под охраной. Чтобы попасть внутрь, требуется доступ по специальной карте-ключу, для получения которой нужно подписать соглашение о неразглашении.
Над проектом работает около 300 человек. В их числе замечены инженеры, которые входят также в команду разработчиков смартфонов Pixel. Руководство проектом осуществляет вице-президент Google по исследования Клэй Бавор. Ранее, на протяжении нескольких лет, он работал над проектами, связанными с AR/VR/XR.
В прошлом году Google также представила еще один проект под названием Project Starline. Он связан с разработкой системы видеозвонков и телеприсутствия. Устройство поддерживает высокое разрешение и использует 3D-датчики и технологию вывода изображения на 3D-дисплее. Благодаря этой инновации создается впечатление, будто человек, с которым ведется разговор, сидит напротив и существует в физическом пространстве, хотя это только виртуальный образ.