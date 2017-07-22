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Перископическая камера появится у Apple iPhone 15 Pro в 2023 году

21 января 2022, 15:19

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Слухи о том, что Apple работает над созданием смартфона iPhone с перископической камерой, впервые появились еще в 2020 году. Разносчиком этой информации стал аналитик Мин-Чи Куо. Но в последующем эта информация не подтвердилась.

Тем не менее, эта информация стала кочевать от одного исследователя к другому, и позднее появились слухи, что камера перископического типа появится у модели iPhone 14 Pro в 2022 году. Но, похоже, и этим слухам не суждено сбыться. Согласно новой неофициальной информации, новая камера появится у iPhone 15 Pro в 2023 году.

Перископическая камера появится у Apple iPhone 15 Pro в 2023 году


Перископическая камера интересна тем, что позволяет делать впечатляюще красивые снимки удаленных объектов. Например, особым изяществом отличаются снимки Луны, или когда фотограф наблюдает за животными и птицами, снимает архитектурные объекты с необычных ракурсов. Еще одна интересная возможность перископических камера - это макросъемка, когда можно сделать красивые снимки, даже не подходя близко к объекту съемки.

В то же время конструкция перископической камеры всегда получается довольно массивной. Для смартфонов, где требуется уложиться в тонкий корпус, это становится преградой. Есть также сильные ограничения при съемке такими камерами в условиях недостаточного освещения. Причиной затруднений является то, что на датчик и так попадает меньше света, что вызвано особенностями апертуры. Это ведет к появлению более темных кадров, чем при съемке на обычную камеру.

Влияет также то, что технология строительства перископической камеры является дорогой. Это не нравится производителям смартфонов, которые стремятся к удешевлению. Все это может быть причиной задержки с выходом перископической камеры для iPhone.

Перископическая камера появится у Apple iPhone 15 Pro в 2023 году


Но, по словам аналитика Джеффа Пу, Apple все-таки готовится анонсировать новый тип объектива на своих смартфонах. Скорей всего, это случится при выпуске моделей iPhone 15 Pro и Pro Max, считают эксперты, где появится перископическая камера с 5-кратным оптическим зумом.

По слухам, Apple уже ведет переговоры с компанией Lante Optics - она будет поставлять линзы для перископических моделей для моделей iPhone Pro в 2023 году. Говорят, что Apple уже проводит тестирование предоставленных образцов и собирается принять окончательное решение в мае этого года.

Согласно оценкам, сделка Lante Optics с Apple предусматривает поставку 100 млн комплектов компонентов для будущих смартфонов.



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