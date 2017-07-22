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Opera выпустила бета-версию криптобраузера для Android и Windows

21 января 2022, 17:32




Компания Opera объявила о выпуске бета-версии веб-браузера, разрабатываемого в рамках проекта Crypto Browser. Он призван предоставить пользователям удобный доступ к сервисам Web3 - новой версии интернета, основанной на блокчейне, которая включает в себя такие концепции, как децентрализация и экономика на основе токенов.

Новый браузер уже доступен для настольных систем PC, Mac и мобильных устройств на платформах Windows, iOS и Android.

Opera выпустила бета-версию криптобраузер для Android и Windows


С помощью нового криптобраузера Opera намерена упростить использование децентрализованных приложений, запуск игр и поддержку платформы метавселенной для более удобного кроссплатформенного взаимодействия.

Первый крипто веб-браузер имеет встроенный криптовалютный кошелек и наделен базовой поддержкой функций Web3. Впервые о его появлении сообщалось в 2018 году. Выпуск бета-версия Crypto Browser Project означает, что произошел переход на новый этап в его разработке. Сама компания Opera называет это «началом нового пути».

Встроенный в бета-версию криптокошелек предоставляет поддержку криптотокенов Ethereum. В будущем у него появится совместимость с основными блокчейн-платформами благодаря партнерству Opera с проектами Polygon, Solana, Nervos Network, Celo. В браузере можно приобрести криптовалюту или совершить обмен криптовалют, а также получить доступ к встроенной галерее токенов NFT.

Opera выпустила бета-версию криптобраузер для Android и Windows


Браузер поддерживает универсальный стандарт ERC-20 для создания токенов на блокчейне Ethereum, а также стандарт ERC-721 для NFT. Поддержка стандарта ERC-1155 для нескольких токенов следующего поколения появится в первом квартале 2022 года.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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