Компания Opera объявила о выпуске бета-версии веб-браузера, разрабатываемого в рамках проекта Crypto Browser. Он призван предоставить пользователям удобный доступ к сервисам Web3 - новой версии интернета, основанной на блокчейне, которая включает в себя такие концепции, как децентрализация и экономика на основе токенов.
Новый браузер уже доступен для настольных систем PC, Mac и мобильных устройств на платформах Windows, iOS и Android.
С помощью нового криптобраузера Opera намерена упростить использование децентрализованных приложений, запуск игр и поддержку платформы метавселенной для более удобного кроссплатформенного взаимодействия.
Первый крипто веб-браузер имеет встроенный криптовалютный кошелек и наделен базовой поддержкой функций Web3. Впервые о его появлении сообщалось в 2018 году. Выпуск бета-версия Crypto Browser Project означает, что произошел переход на новый этап в его разработке. Сама компания Opera называет это «началом нового пути».
Встроенный в бета-версию криптокошелек предоставляет поддержку криптотокенов Ethereum. В будущем у него появится совместимость с основными блокчейн-платформами благодаря партнерству Opera с проектами Polygon, Solana, Nervos Network, Celo. В браузере можно приобрести криптовалюту или совершить обмен криптовалют, а также получить доступ к встроенной галерее токенов NFT.
Браузер поддерживает универсальный стандарт ERC-20 для создания токенов на блокчейне Ethereum, а также стандарт ERC-721 для NFT. Поддержка стандарта ERC-1155 для нескольких токенов следующего поколения появится в первом квартале 2022 года.
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