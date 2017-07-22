Компании Qualcomm, Thales, Vodafone и Samsung объявили о совместном проекте по созданию смартфона, который будет подключаться к мобильной сети с помощью интегрированной в чипсет карты iSIM. Более того, известно, о выпуске прототипа с интегрированной iSIM, который уже находится на тестировании.
Несмотря на схожее с eSIM называние, новая технология iSIM предусматривает встраивание непосредственно в SoC смартфона. Это освобождает от необходимости иметь отдельный модуль связи, который требовался ранее для поддержки eSIM.
Новое решение iSIM позволяет отказаться как от физических SIM-карт, так и от микрочипов eSIM. Это дает экономию места на логической плате, позволяет сделать устройство более компактным. При этом iSIM работает почти как eSIM, поэтому от пользователей и операторов связи не потребуется внесения каких-либо изменений. Все изменения будут реализовываться только на уровне производителей мобильных устройств.
Каждый партнер совместного проекта приносит в технологию iSIM свою экспертизу. Samsung берет на себя часть, связанную с разработкой компонентой базы для смартфона; Qualcomm - разработку чипсета со встроенным сопроцессором, обеспечивающим защиту данных; Thales отвечает за экспертизу экосистемы iSIM; Vodafone - за поддержку сетевых услуг.
Qualcomm утверждает, что внедрение iSIM позволит расширить поддержку сотовой связи, добавив устройства категории интернета-вещей. Сообщается, что уже создан прототип мобильного процессора Snapdragon 888 5G с поддержкой iSIM. Первые гаджеты с iSIM должны появиться в продаже уже в 2022 или в 2023 году.
iSIM имеет большой набор преимуществ перед уже существующими технологиями. Она упрощает и улучшает дизайн и производительность устройств, позволяет объединить функциональность SIM-карты с основным набором микросхем устройства и другими критически важными элементами, такими как графический процессор, CPU и модем.
Помимо этого iSIM обеспечивает удаленную подготовку SIM-карт оператором, используя существующую инфраструктуру eSIM, и открывает возможности для подключения к мобильным услугам для ряда новых устройств, которые ранее не могли иметь возможности установки SIM-карты.